Un român din Italia s-a înecat sub ochii prietenilor săi cu care ieşise la pescuit. A vrut să se răcorească

Un român şi-a găsit sfârşitul în apele unui canal din apropierea stației de pompare Mondine din Moglia, în provincia italiană Mantova.

Tânărul de 23 de ani ieşise la pescuit cu prietenii săi, când în jurul orei 17.00, a intrat în apă să se răcorească. Amicii au dat alarma, când au văzut că românul nu a mai ieşit la suprafaţă, scrie Mantova Uno.

S-a înecat sub ochii prietenilor

La fața locului au intervenit pompierii din Mantova, sprijiniți de o echipă de scafandri venită din Bologna, precum și carabinierii din zonă.

Articolul continuă după reclamă

Căutările s-au concentrat în zona instalației, unde curenții și configurația fundului canalului fac ca apele să fie extrem de periculoase. După mai multe ore, operațiunile au fost suspendate la căderea serii. Au fost reluate sâmbătă dimineață.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că va avea vreun efect asupra războiului din Ucraina întâlnirea dintre Trump şi Putin? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰