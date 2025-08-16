Un român din Italia s-a înecat sub ochii prietenilor săi cu care ieşise la pescuit. A vrut să se răcorească
Un român şi-a găsit sfârşitul în apele unui canal din apropierea stației de pompare Mondine din Moglia, în provincia italiană Mantova.
Tânărul de 23 de ani ieşise la pescuit cu prietenii săi, când în jurul orei 17.00, a intrat în apă să se răcorească. Amicii au dat alarma, când au văzut că românul nu a mai ieşit la suprafaţă, scrie Mantova Uno.
S-a înecat sub ochii prietenilor
La fața locului au intervenit pompierii din Mantova, sprijiniți de o echipă de scafandri venită din Bologna, precum și carabinierii din zonă.
Căutările s-au concentrat în zona instalației, unde curenții și configurația fundului canalului fac ca apele să fie extrem de periculoase. După mai multe ore, operațiunile au fost suspendate la căderea serii. Au fost reluate sâmbătă dimineață.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰