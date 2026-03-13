Uniunea Europeană dansează după cum îi cântă Volodimir Zelenski, în timp ce SUA au suspendat sancţiunile asupra livrărilor maritime de ţiţei rus pentru a preveni noi creşteri ale preţurilor, a declarat Peter Szijjarto, şeful diplomaţiei de la Budapesta.

"Războiul din Orientul Mijlociu are un impact serios asupra aprovizionării globale cu energie", a subliniat Peter Szijjarto într-un comunicat al ministerului, amintind că exporturile din statele arabe sunt piloni importanţi ai pieţei globale de petrol, iar închiderea strâmtorii Ormuz a făcut ca livrările de ţiţei către piaţa globală să fie "imposibile sau cel puţin foarte incerte", iar în consecinţă preţurile la benzină şi motorină cresc, mai ales în Europa.

"De ce a tras Europa băţul scurt? Ei bine, pentru că Bruxelles-ul dansează cum îi cântă Zelenski, motiv pentru care Bruxelles-ul a interzis sursele de energie ruseşti", a conchis şeful diplomaţiei ungare.

Dând exemplul creşterilor abrupte ale preţurilor la energie în Europa, Szijjarto a cerut UE să suspende imediat sancţiunile asupra petrolului împotriva Rusiei, ceea ce, a spus el, ar duce la o reducere semnificativă a preţurilor. "Dar şantajul lui Zelenski şi adoraţia Bruxelles-ului faţă Ucraina vor face ca interdicţia asupra petrolului rusesc în Europa să rămână în vigoare", a apreciat el.

Articolul continuă după reclamă

"În Ungaria aplicăm preţuri protejate. I-am protejat pe unguri de creşterile de preţuri, dar soluţia ar fi să facem ceea ce fac americanii", a mai spus ministrul de externe ungar.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi întâmpinat probleme din cauza buletinelor electronice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰