Răspuns elegant de la maestrul Andrea Bocelli pentru starul momentului, Timothée Chalamet. După ce actorul american de 30 de ani a declarat recent că opera și baletul nu mai par să rezoneze cu publicul de astăzi, celebrul tenor italian a ales să nu-l critice, ci să-l invite la un concert.

Într-o declarație pentru presa de peste ocean, Bocelli a subliniat că aceste forme de artă au supraviețuit secolelor tocmai pentru că vorbesc direct sufletului. Mai mult, tenorul s-a arătat convins că un spirit artistic precum cel al lui Chalamet își va schimba părerea. Totul a pornit de la afirmația actorului de 30 de ani, care consideră că opera și baletul și-au pierdut relevanța în cultura actuală.

"Nu vreau să lucrez în balet sau operă sau, știi, în domenii în care se spune 'Hei, continuați să mențineți acest lucru în viață, chiar dacă nimănui nu-i mai pasă de el'", spunea Timothée Chalamet.

Ironia sorții face ca declarațiile lui Timothée Chalamet despre "irelevanța" baletului să vină de la un artist crescut chiar în culisele acestuia. Actorul provine dintr-o familie cu o tradiție solidă în dans. Atât mama, cât și bunica sa au fost balerine profesioniste care au dansat pe cele mai mari scene de pe Broadway. Totuși, afirmația sa de luna trecută a stârnit un val de reacții dure. Artiști de renume mondial și instituții de cultură, inclusiv din România, i-au taxat declarația.

