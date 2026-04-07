Un TGV a lovit un convoi al armatei franceze: un mort și 27 de răniți

Incident feroviar grav în Franţa, unde un tren de mare vieză (TGV) a lovit un convoi militar, la o trecere la nivel din Noeux-les-Mines din nordul Franţei. În urma impactului, mecanicul de tren a murit, iar 27 de persoane au fost rănite.

Un grav accident feroviar a avut loc marți dimineață, în jurul orei 07:00, în localitatea Nœux-les-Mines, unde un tren de mare viteză TGV care circula pe ruta Dunkerque - Paris a lovit remorca unui camion militar.

Impactul a fost extrem de violent. Mecanicul locomotivei și-a pierdut viața, iar șoferul camionului a fost rănit grav. În urma coliziunii, trenul, care transporta aproximativ 250 de pasageri, a deraiat. Alte 27 de persoane au fost rănite, potrivit primelor informații.

Imediat după accident, autoritățile au intervenit pentru evacuarea pasagerilor, sindicatul SNCF punând la dispoziție autobuze. Traficul feroviar a fost întrerupt pe ambele sensuri pe linia Béthune - Arras, iar ulterior s-a anunțat că circulația între Béthune și Lens va rămâne suspendată cel puțin până marți seară.

La aproximativ două ore de la producerea accidentului, ministrul Transporturilor, Philippe Tabarot, a anunțat că se deplasează la fața locului, însoțit de președintele SNCF, Jean Castex.

Între timp, au apărut și primele imagini de la locul tragediei, publicate de Fabien Villedieu, mecanic și reprezentant sindical. Acestea arată că partea frontală a TGV-ului a fost complet distrusă în urma impactului cu convoiul militar de mari dimensiuni.

