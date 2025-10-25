Antena Meniu Search
Un turist japonez a murit după ce a căzut de pe zidul de protecție al Panteonului din Roma

Pasiunea pentru istorie i-a fost fatală unui turist japonez. Bărbatul în vârstă de 69 de ani a murit după ce a căzut de pe zidul de protecție al Panteonului din Roma, potrivit presei locale, citate de BBC.

de Redactia Observator

la 25.10.2025 , 18:23
Morimasa Hibino ar fi căzut de la o înălțime de aproximativ șapte metri. Un preot care trecea prin zonă a alertat poliția când l-a văzut pe bărbat zăcând în șanț, potrivit ziarului La Repubblica.

Mort în şanţ

Serviciile de urgență și pompierii au fost nevoiți să forțeze o poartă din afara vechiului templu roman, înainte de a-l găsi pe bărbat mort în șanț.

Bărbatul stătea pe marginea zidului, și-a pierdut echilibrul și a căzut, scrie La Repubblica, citând poliția.

Panteonul este una dintre cele mai importante atracții turistice din Italia, estimându-se că milioane de turiști îl vizitează în fiecare an.

