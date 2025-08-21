Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a declarat că Budapesta este pregătită să organizeze o întâlnire de pace între liderii Rusiei și Ucrainei, oferind condiții sigure și adecvate pentru discuții.

Ungaria se oferă să găzduiască negocierile de pace între Rusia și Ucraina - Profimedia

Declarațiile vin după ce publicația Politico a scris că administrația Trump analizează Budapesta drept posibilă locație pentru un summit trilateral între președintele american Donald Trump, președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Serviciul Secret al SUA ar fi început deja pregătirile logistice pentru eveniment.

Peter Szijjarto a subliniat că Ungaria ar fi onorată să contribuie la succesul negocierilor de pace, oferind un cadru "corect și sigur" pentru discuții.

În același timp, ministrul de externe a negat informațiile vehiculate de Reuters și Bloomberg, conform cărora Donald Trump ar fi discutat cu premierul Viktor Orban despre aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. "Vreau să fie foarte clar: nu a existat un astfel de apel. Nu a fost. Punct", a afirmat Szijjarto, potrivit Mediafax.

Negocierile de pace rămân un subiect sensibil, iar implicarea Ungariei ar putea facilita dialogul între părțile implicate, oferind o locație neutră pentru discuții.

