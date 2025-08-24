Jurca, discuţii cu oficialii de la Kiev despre sprijinul pentru reconstrucția Ucrainei şi industria de apărare

Mihai Jurca, şeful Cancelariei prim-ministrului, reprezentantul României pentru reconstrucţia Ucrainei şi coordonator al aplicaţiei naţionale pentru Programul european SAFE, a discutat, duminică, la Kiev, cu oficiali ucraineni despre posibilităţile de colaborare în două domenii. Este vorba despre dezvoltarea de produse militare adaptate războiului modern şi implicarea României în reconstrucţia ţării aflate în război cu Rusia, scrie News.ro.

Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului, dezvoltarea unor capabilităţi specifice ale industriei de apărare din România, alături de cea ucraineană, reprezintă o prioritate în cadrul Programului SAFE.

"Experienţa şi cunoaşterea părţii ucrainene, cuplată cu finanţarea oferită de România prin mecanismul SAFE sunt elemente importante pentru realizarea unor achiziţii care să dezvolte capacităţi de producţie comune pe teritoriul României. Participarea industriei şi economiei româneşti la reconstrucţia Ucrainei este o prioritate care va aduce beneficii ambelor părţi", se arată în comunicatul citat.

Aceeaşi sursă menţionează că dezvoltarea infrastructurii care poate întări siguranţa şi fluidiza tranzitul la frontieră şi participarea companiilor din România la procesul de reconstrucţie odată ce Ucraina va ajunge la o pace justă sunt elemente pe Guvernul le prioritizează şi le va dezvolta ca urmare a discuţiilor cu partenerii ucraineni.

Articolul continuă după reclamă

Oficiali români, prezenţi la Kiev cu ocazia Zilei Independenţei Ucrainei

Vicepremierul şi ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, şi reprezentantul special al României pentru reconstrucţia Ucrainei, coordonator al aplicaţiei naţionale pentru Programul european SAFE, Mihai Jurca, au participat duminică, la Kiev, alături de alţi înalţi oficiali, la ceremoniile organizate cu prilejul Zilei Independenţei Ucrainei.

Guvernul României, prin cei doi reprezentanţi, a omagiat sacrificiul militarilor ucraineni şi a exprimat solidaritatea faţă de poporul ucrainean.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Suferiţi de alergii sezoniere la finalul verii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰