Unul dintre cele mai frumoase castele medievale din Europa s-a redeschis după 5 ani de renovări
Castelul Norwich din Marea Britanie și-a redeschis porțile după o renovare de 5 ani, în valoare de 37 de milioane de dolari. Pentru prima dată, toate cele cinci etaje ale fortăreței medievale sunt accesibile publicului.
Construit în secolul al XII-lea, la ordinul lui William Cuceritorul, castelul este una dintre primele fortificații ridicate după cucerirea normandă a Angliei. Zidurile sale, vechi de 900 de ani, au fost construite din piatră adusă din Normandia, Franța.
Peste 900 de artefacte medievale au fost împrumutate de la British Museum
Peste 900 de artefacte medievale au fost împrumutate de la British Museum, pentru a fi expuse în prima galerie de acest fel deschisă în afara Londrei.
Regiunea East Anglia, unde se află castelul, a fost inclusă de Lonely Planet pe lista celor mai atractive destinații de vizitat în 2025.
