Uraganul Melissa a lăsat în urmă pagube de miliarde de dolari şi 29 morţi în Caraibe, iar acum se îndreaptă către Bahamas. Insula Jamaica a fost declarată zonă sinistrată, după ce rafalele de vânt de aproape 300 de kilometri pe oră au distrus clădiri şi au pus la pământ copaci şi stâlpi de electricitate. În Cuba, aproape un milion de oameni au fost evacuaţi înaintea ca şuvoaiele să inunde mai multe regiuni de coastă.

Oraşul Black River, un centru turistic extrem de popular, este practic de nerecunoscut. Rafalele de vânt au smuls acoperişurile a zeci de case. Mii de copaci şi de stâlpi de electricitate au fost puşi la pământ, iar şuvoaiele de apă au măturat totul în cale.

Furtuna a ocolit Capitala, dar a lăsat dezastru în zonele de coastă. Cel puţin cinci spitale au fost avariate. Imagini dramatice au apărut şi cu operaţiunile de salvare - pompierii au reuşit să scoată şapte persoane dintr-o casă inundată, în plină furtună. Peste 500.000 de persoane au rămas în beznă.

După ce a devastat Jamaica, Melisa a năvălit peste Cuba. A mai scăzut în intensitate, până la categoria 3.

Preventiv, autorităţile au întrerupt curentul electric în aproape tot estul Cubei și le-au cerut locuitorilor să se adăpostească în capitala provinciei, Santiago.

În acest timp, oraşele de pe coastă au fost inundate. 2.500 de oameni au fost trimişi să repare liniile de electricitate în zonele afectate. Furtuna a lovit insula în unul dintre cele mai grele momente ale ei. Cubă suferă din cauza lipsei de alimente, combustibil şi medicamente, lucru care a provocat o migraţie record de pe insulă.

Vijelia se îndreaptă acum către Bahamas, cu rafale de 185 de kilometri pe oră. Statele Unite, Marea Britanie şi ONU au anunţat că vor trimite ajutoare ţărilor afectate.

