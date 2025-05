Valentina a fost ucisă de un șofer beat și drogat, pe un drum din Italia. Fata de 17 ani a murit la câțiva metri de casă

Valentina şi-a pierdut viaţa în noaptea de sâmbătă spre duminică, la Capannori, provincia italiană Lucca. Se întorcea în Paganico, pe scuterul său, când a fost izbită de o mașină care, potrivit reconstituirii carabinierilor, circula cu viteză mare. Tânărul de 29 de ani, care conducea Mercedesul beat și drogat, a fost arestat la domiciliu pentru omor rutier.

Filmul tragediei. Valentina a murit la câţiva metri de casă

Accidentul, care a provocat o emoție uriașă în întreaga provincie Lucca, a avut loc în jurul orei 1:30, la intersecția dintre via Romana și via Nuova per Paganico, localitate în care tânăra trăia împreună cu familia. "În jurul orei 1:30, autoturismul Mercedes Clasa A condus de tânărul de 29 de ani, în timp ce se deplasa cu viteză mare pe via Romana în direcția Porcari, a intrat în coliziune cu scuterul Vespa 50 condus de o adolescentă de 17 ani din Capannori, care venea de pe via Nuova di Paganico și încerca să intre pe via Romana în direcția Lucca. În urma impactului, fata a fost aruncată circa zece metri într-un câmp de lângă carosabil și a murit pe loc, iar mașina a părăsit drumul, oprindu-se într-un canal", au transmis carabinierii, potrivit publicației Corriere della Sera.

La fața locului au intervenit carabinierii din Lucca și de la posturile din Capannori și Nozzano, care, cu sprijinul pompierilor, au efectuat cercetările la locul tragediei. "În jurul orei 5 dimineața, șoferul autoturismului, testat pozitiv la analizele toxicologice efectuate la spitalul San Luca din Lucca, a fost arestat pentru omor rutier și, după formalitățile legale, a fost dus la domiciliul său, unde va rămâne în arest la domiciliu în așteptarea audierii de validare", au mai precizat carabinierii.

Înainte de producerea tragediei, Valentina îşi petrecuse seara în compania iubitului ei, Nicholas, și a unor prieteni în Marginone, un cătun din Altopascio, potrivit Il Tirreno. Chiar înainte de a se întoarce acasă, le trimisese un mesaj părinților săi ca să nu-i îngrijoreze: "Plec acum".

Cine era Valentina

Valentina Tolomei avea 17 ani și locuia împreună cu familia în Paganico, un cartier din Capannori. Era elevă la liceul "Paladini" din Lucca, specializarea științe umane, în clasa a XI-a.

Veselă, spontană, jucăușă. Așa și-o amintesc prietenii, colegii și profesorii de la Paladini. O fată cu "zâmbet dulce și timid, cu ochi mari care luminau clasa". Mare pasionată de gimnastică artistică, sport pe care l-a practicat încă din copilărie, Valentina a câștigat mai multe competiții datorită pasiunii și talentului său. Întreg liceul "Paladini" din Lucca s-a adunat luni dimineață într-un cort alb din curtea liceului, pentru a-și lua rămas bun de la Valentina.

