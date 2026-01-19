Doliu în lumea modei. Legendarul designer italian Valentino Garavani a murit. Avea 93 de ani şi a încetat din viaţă în vila sa din Roma. "Supranumit "ultimul împărat" într-un film documentar cu același nume lansat în 2008, Valentino a fondat casa de modă care îi poartă numele în 1959. Şi-a câştigat rapid renumele mondial. Creaţiile lui au îmbrăcat, în ultimele şase decenii, membrii caselor regale din Europa, pe primele doamne ale Statelor Unite şi vedete de la Hollywood. I-au purtat creaţiile de la Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Sophia Loren, Jackie Kennedy la Jennifer Lopez. Fundația sa a anunțat că oamenii îi pot aduce ultim omagiu miercuri, iar slujba de înmormântare va avea loc joi, într-un cadru intim.

Valentino Garavani, fondatorul casei Valentino, a murit la 93 de ani. Supranumit "ultimul împărat" al modei - Getty Images

Decesul lui Valentino Garavani a fost anunțat printr-un comunicat al Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. Celebrul designer şi co-fondator al casei de modă Valentino a murit la Roma, orașul care i-a fost casă și care i-a marcat cariera timp de decenii, potrivit The New York Times.

"Ultimul împărat" al modei

Supranumit "ultimul împărat" într-un documentar lansat în 2008 și "șeicul șicului" de jurnalistul John Fairchild, fost redactor-șef al Women’s Wear Daily, Valentino Garavani a fondat casa de modă Valentino în 1959.

În următoarele cinci decenii, nu doar că a îmbrăcat elitele politice, culturale și mondene ale lumii, ci a devenit el însuși parte din această lume, cu reședințe impunătoare, un anturaj permanent și celebra nuanță de "roșu Valentino", devenită semnătură.

"În Italia există Papa - și există Valentino", spunea Walter Veltroni, pe atunci primar al Romei, într-un portret publicat în The New Yorker în 2005.

Imaginea glamourului italian

Recunoscut pentru bronzul său permanent, coafura impecabilă și prezența constantă a colaboratorilor și a câinilor săi, Valentino Garavani a construit și a vândut o imagine a luxului absolut, care a definit stilul italian pentru generații întregi.

Afacerile sale au apărut chiar înainte de epoca "La Dolce Vita", ideal căruia i-a rămas fidel întreaga viață.

"Întotdeauna caut frumusețea, frumusețea", spunea Valentino Garavani într-un interviu acordat lui Charlie Rose în 2009. Nu s-a considerat niciodată un artist chinuit, ci mai degrabă un creator disciplinat, pasionat de viața bună.

Nu l-au interesat tendințele sau avangarda. "Este foarte, foarte simplu", declara el pentru The New York Times în 2007. "Încerc să fac ca femeile mele să arate senzațional."

Rochii care au intrat în istorie

De-a lungul carierei, Valentino a creat ținute pentru unele dintre cele mai cunoscute femei ale lumii. Printre ele, rochia din dantelă crem purtată de Jacqueline Kennedy la căsătoria cu Aristotel Onassis, în 1968, sau costumul cu guler de blană purtat de Farah Diba când a fugit din Iran, în 1979.

A semnat, de asemenea, rochia purtată de Bernadette Chirac la învestirea soțului său ca președinte al Franței, în 1995, precum și creații iconice pentru Elizabeth Taylor, Julia Roberts și Cate Blanchett, purtate la evenimente care au marcat istoria cinematografiei.

Moștenirea lăsată modei italiene

Împreună cu partenerul său de afaceri și cel mai apropiat colaborator, Giancarlo Giammetti, Valentino Garavani a contribuit decisiv la poziționarea modei italiene în cercul restrâns al marilor case de couture, alături de atelierele pariziene.

Casa Valentino a deschis drumul pentru branduri italiene care aveau să urmeze, precum Armani și Versace, a construit o adevărată industrie de licențe și a devenit primul brand de modă semnat de un designer listat la Bursa din Milano.

Valentino Garavani a reușit ceea ce puțini creatori de modă au făcut: o tranziție calmă și controlată departe de podium. Retragerea sa din activitatea creativă a fost lipsită de controverse, consolidând imaginea unui creator care și-a gestionat cariera cu aceeași rigoare cu care și-a construit creațiile.

