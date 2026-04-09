Iranul amenință că va închide încă o strâmtoare crucială pentru economia mondială

Fragilul armistițiu dintre SUA și Iran este pus la încercare de informațiile despre blocajul constant al Teheranului asupra Strâmtorii Hormuz, în ciuda cererii președintelui Donald Trump de redeschidere "completă și imediată" a căii navigabile cruciale.

Însă, pe măsură ce oficialii americani și iranieni negociază condițiile pentru o posibilă încetare permanentă a războiului, cu puncte esențiale precum libertatea de navigație prin strâmtoare - și cum ar funcționa aceasta pe termen lung - încă nerezolvate, îngrijorarea crește cu privire la un alt punct maritim critic de blocare.

Bab El-Mandeb, o cale navigabilă situată între Yemen și Djibouti și Eritreea în Cornul Africii, a fost amenințată de oficialii iranieni.

Ali Akbar Velayati, consilier al liderului suprem al Iranului, a avertizat în weekend că SUA "privește Bab el-Mandeb așa cum privește Hormuz", relatează publicația TIME.

Articolul continuă după reclamă

Acesta a amenințat că dacă SUA "îndrăznește să repete greșelile sale prostești, își va da seama curând că fluxul de energie și comerț global poate fi perturbat cu o singură mișcare".

Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele parlamentului iranian, a exprimat, de asemenea, interesul iranian pentru Strâmtoarea Bab el-Mandeb, care în arabă înseamnă "Poarta Lacrimilor", din cauza condițiilor dificile de navigație.

"Ce pondere din transporturile globale de petrol, GNL, grâu, orez și îngrășăminte tranzitează strâmtoarea Bab-el-Mandeb?", a întrebat el pe 3 aprilie. "Care țări și companii reprezintă cele mai mari volume de tranzit prin strâmtoare?"

Unele companii maritime cheie au redirecționat navele departe de strâmtoarea Bab el-Mandeb și de Canalul Suez la începutul războiului din Iran. Compania daneză de transport containere Maersk a declarat că a decis să "întrerupă deocamdată viitoarele traversări Trans-Suez prin strâmtoarea Bab el-Mandeb", invocând preocupări de securitate.

Faptul că strâmtoarea Bab el-Mandeb este trecută cu vederea, pe de o parte, de militanții houthi din Yemen, susținuți de Iran, complică și mai mult lucrurile.

Abed al-Thawr, un oficial militar yemenit, a indicat la sfârșitul lunii martie că închiderea strâmtorii Bab El-Mandeb ar fi printre principalele opțiuni pe care le-ar putea lua houthii ca răspuns la escaladarea ulterioară a războiului din Iran.

"Vom folosi cartea cea bună a închiderii strâmtorii Bab al-Mandeb pentru navele americane și israeliene și blocada navală și aeriană a Israelului și Americii", a spus el, potrivit presei de stat iraniene.

Houthii au perturbat adesea transportul maritim prin strâmtoarea Bab el-Mandeb, între Marea Roșie și Oceanul Indian.

Grupul a început să provoace perturbări severe navigației prin Marea Roșie în 2023, la scurt timp după începerea războiului Israel-Hamas, lansând rachete balistice antinavă asupra navelor.

Acum, când tensiunea privind navigația navală în Orientul Mijlociu a ajuns la un punct critic, iată ce trebuie să știți despre strâmtoarea Bab el-Mandeb și cum un blocaj de orice fel ar putea avea un impact semnificativ asupra comerțului global:

Strâmtoarea Bab el-Mandeb leagă Marea Roșie de Golful Aden și de Marea Arabiei și ajunge la aproximativ 29 de kilometri în punctul său cel mai îngust.

Acesta servește drept rută de tranzit cheie pentru transporturile de petrol care se deplasează din Golful Persic prin Canalul Suez către Europa și dincolo de aceasta către diverse piețe maritime din întreaga lume.

"Bab el-Mandeb, la fel ca Hormuz, este esențial pentru economia globală", declară Noam Raydan, cercetător senior la Institutul Washington pentru Politica din Orientul Apropiat, pentru TIME.

"Este un punct de blocare prin care trec diverse nave, nave container, petroliere sau transportoare care se deplasează între diferite regiuni sau continente."

În noiembrie 2023, în primele etape ale războiului Israel-Hamas, miliția houthi din Yemen a început să vizeze navele comerciale din Marea Roșie, perturbând fluxurile prin Bab el-Mandeb.

Atacurile au răsturnat rutele de transport maritim și au avut un impact negativ asupra comerțului global.

Conform Administrației Informațiilor Energetice din SUA (EIA), exporturile de țiței și lichidele petroliere care tranzitează strâmtoarea Bab El-Maneb au crescut de la 5,7 milioane în 2020 la 9,3 milioane de barili pe zi în 2023. Această cifră a scăzut la 4,1 milioane de barili pe zi în 2024 în urma atacurilor houthi asupra strâmtorii și a rămas constantă la 4,2 milioane de barili în primul trimestru al anului 2025.

Emily Holland, directoarea programului Eurasia de la Institutul de Cercetare a Politicii Externe, care a ocupat funcția de consilier politic adjunct pentru infrastructura industrială critică în centrul de transport maritim al NATO în timpul campaniei houthi, a descris impactul grupării ca fiind "foarte perturbator".

"Nu este ca și cum houthii ar lansa rachete și drone asupra fiecărei nave, este mai degrabă un semnal de piață că pot face asta, așa că navele sunt reticente să treacă prin strâmtoare pentru că nu pot obține asigurare pentru a face asta", spune ea.

Houthii și-au încadrat campania ca un act de solidaritate cu cauza palestiniană.

În urma armistițiului dintre Israel și Hamas din octombrie 2025, s-a raportat că houthii își vor întrerupe atacurile asupra navelor comerciale din Marea Roșie.

Dar chiar și de atunci, tranzitul petrolului prin Bab el-Mandeb a rămas în mare parte neschimbat din cauza amenințării pe care houthii o reprezintă pentru companiile și petrolierele din regiune și a preocupărilor legate de securitate.

Oficialii iranieni au indicat că, în cazul în care războiul se reia și escaladează, strâmtoarea Bab el-Mandeb ar putea fi folosită ca monedă de schimb geopolitică, într-un mod similar cu Strâmtoarea Hormuz.

O sursă iraniană de rang înalt a fost citată pentru Reuters pe 7 aprilie că "dacă situația scapă de sub control, aliații Iranului vor închide și ei strâmtoarea Bab El-Mandeb".

Capacitatea directă a Iranului de a acționa în regiune este limitată, notează Eugene Gholz, profesor asociat de științe politice la Universitatea Notre Dame.

"Motivul pentru care Iranul poate amenința că va perturba navele în Strâmtoarea Hormuz este că Iranul are forțe militare situate direct pe coasta strâmtorii. Iranul nu are forțe militare în apropierea strâmtorii Bab el-Mandeb”, a declarat Gholz pentru TIME, adăugând că Iranul ar trebui, în schimb, să își afirme influența prin intermediul unor intermediari regionali.

Mișcarea Houthi și-a anunțat intrarea în războiul din Iran prin lansarea unui baraj de rachete balistice asupra sudului Israelului pe 28 martie.

"Iranul le oferă (houthilor) arme, bani și tot felul de sprijin ideologic", spune Holland. "Dacă ne uităm la un fel de perturbare existențială a regimului iranian, așa cum face aluzie președintele Trump, atunci este cu siguranță posibil ca iranienii să-i influențeze pe houthi să crească ritmul atacurilor lor."

În ciuda traficului redus, Bab el-Mandeb rămâne o rută de transport maritim cheie.

Strâmtoarea a servit din ce în ce mai mult ca o cale alternativă pentru transporturile de petrol redirecționate din Golful Persic, inclusiv țițeiul saudit transportat prin conducta Est-Vest către porturile Mării Roșii și este, de asemenea, esențială pentru exporturile de petrol rusesc către piețele asiatice, cum ar fi India.

"Bab El-Mandeb servește în prezent ca o cale de trecere cheie pentru fluxul de țiței saudit care a trebuit să fie redirecționat din Golful Persic către Marea Roșie din cauza crizei din Strâmtoarea Hormuz", spune Raydan.

"Dacă se întâmplă ceva major într-o zonă de dig similară Strâmtorii Hormuz, va avea ramificații masive asupra țărilor din regiune, precum Arabia Saudită, care se bazează în prezent pe strâmtoare pentru a transporta țiței în special către clienții asiatici. De asemenea, va pune o presiune suplimentară asupra economiei globale", adaugă ea.

"Va restricționa circulația mai multor mărfuri prin puncte cheie de blocare a traficului din regiune."

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să împărţiţi maşina şi costurile cu prietenii pentru drumul de Paşte? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰