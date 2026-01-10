Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Varșovia contestă acordul UE-Mercosur la Curtea de Justiție a UE pentru protejarea fermierilor

Varșovia a anunțat că va duce acordul comercial între Uniunea Europeană și Mercosur în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, pentru a proteja sectorul agricol național, potrivit agenţiei EFE.

de Redactia Observator

la 10.01.2026 , 10:42
Varșovia contestă acordul UE-Mercosur la Curtea de Justiție a UE pentru protejarea fermierilor - Sursa: Profimedia

Ministrul polonez al Agriculturii, Stefan Krajewski, a declarat că guvernul "va utiliza toate căile legale" și că poziția Executivului coincide cu cea a fermierilor care se opun pactului.

Premierul Donald Tusk a declarat că împărtășește nemulțumirile agricultorilor, deși subliniind că acordul include clauze de siguranță pentru protecția intereselor Poloniei, cum ar fi un mecanism de salvgardare care intră în vigoare dacă prețurile produselor agricole scad cu peste 5%.

Polonia contestă acordul UE-Mercosur pentru a proteja fermierii și agricultura națională

Articolul continuă după reclamă

Nemulțumirea populară s-a reflectat în proteste stradale. La Varșovia, un grup de agricultori a ocupat o anexă a Cancelariei șefului Guvernului și intenționează să instaleze o tabără până când vor fi primiți de premier. Sindicatele fermierilor anunță mobilizări similare în întreaga țară în zilele următoare.

Unul dintre protestatari, Jan Gajewski, a criticat Guvernul pentru că "a capitulat prea repede" și nu a reușit să obțină un blocaj în Uniunea Europeană, acuzând politicienii de lipsă de voință de luptă.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

mercosur polonia curtea de justitie europeana mercosur ue
Înapoi la Homepage
Fost fotbalist de la FCSB, relaţie cu Elena Ionescu. E diferenţă de 13 ani între ei
Fost fotbalist de la FCSB, relaţie cu Elena Ionescu. E diferenţă de 13 ani între ei
Cum arată acum Antonia în costum de baie, după intervenția de urgență în zona posteriorului. Ipostazele fierbinți în care apare
Cum arată acum Antonia în costum de baie, după intervenția de urgență în zona posteriorului. Ipostazele fierbinți în care apare
Pacienții cronici, lăsați în voia sorții! Noile reguli din sănătate lovesc dur: bolnavii rămân fără analize. „Degeaba plătesc asigurări”
Pacienții cronici, lăsați în voia sorții! Noile reguli din sănătate lovesc dur: bolnavii rămân fără analize. „Degeaba plătesc asigurări”
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să renunţaţi la gaze?
Observator » Ştiri externe » Varșovia contestă acordul UE-Mercosur la Curtea de Justiție a UE pentru protejarea fermierilor