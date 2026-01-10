Varșovia a anunțat că va duce acordul comercial între Uniunea Europeană și Mercosur în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, pentru a proteja sectorul agricol național, potrivit agenţiei EFE.

Varșovia contestă acordul UE-Mercosur la Curtea de Justiție a UE pentru protejarea fermierilor - Sursa: Profimedia

Ministrul polonez al Agriculturii, Stefan Krajewski, a declarat că guvernul "va utiliza toate căile legale" și că poziția Executivului coincide cu cea a fermierilor care se opun pactului.

Premierul Donald Tusk a declarat că împărtășește nemulțumirile agricultorilor, deși subliniind că acordul include clauze de siguranță pentru protecția intereselor Poloniei, cum ar fi un mecanism de salvgardare care intră în vigoare dacă prețurile produselor agricole scad cu peste 5%.

Polonia contestă acordul UE-Mercosur pentru a proteja fermierii și agricultura națională

Articolul continuă după reclamă

Nemulțumirea populară s-a reflectat în proteste stradale. La Varșovia, un grup de agricultori a ocupat o anexă a Cancelariei șefului Guvernului și intenționează să instaleze o tabără până când vor fi primiți de premier. Sindicatele fermierilor anunță mobilizări similare în întreaga țară în zilele următoare.

Unul dintre protestatari, Jan Gajewski, a criticat Guvernul pentru că "a capitulat prea repede" și nu a reușit să obțină un blocaj în Uniunea Europeană, acuzând politicienii de lipsă de voință de luptă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰