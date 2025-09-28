Forţele venezuelene au desfăşurat noi exerciţii militare cu sisteme antiaeriene pe coasta Caraibelor, au raportat, sâmbătă, autorităţile, în timp ce Statele Unite au trimis nave în mare pentru a combate traficul de droguri.

Venezuela mobilizează armata pentru o serie de exerciţii militare, în plină criză cu Statele Unite - Profimedia

Manevrele au avut loc în statele Falcon (nord-vest) şi Sucre (nord-est), în momentul în care guvernul a convocat exerciţii de protecţie civilă pentru a pregăti populaţia pentru dezastre naturale sau un eventual conflict armat.

Relaţiile dintre Washington şi Caracas erau deja execrabile, dar au atins un nou minim de când Statele Unite au trimis, în urmă cu aproape o lună, nave de război şi un submarin în Caraibe, oficial pentru a combate traficul de droguri către teritoriul american, relatează AFP, conform news.ro.

Potrivit acestora, cel puţin trei ambarcaţiuni ale unor presupuşi traficanţi de droguri provenind din Venezuela au fost distruse, ucigând 14 persoane.

În Venezuela, televiziunea publică VTV şi armata au difuzat imagini cu trupele în acţiune, precum şi cu rachete antiaeriene Pechora de fabricaţie rusă montate pe camioane. Militarii au tras şi cu tunuri în direcţia mării şi au debarcat de pe o fregată cu vehicule amfibii.

Venezuela consideră prezenţa americană în Marea Caraibelor ca o „ameninţare militară”. Soldaţii săi au efectuat, de asemenea, exerciţii cu elicoptere şi paraşutişti în zonele de coastă din apropierea Trinidad şi Tobago, un mic arhipelag vecin care susţine oficial desfăşurarea americană.

