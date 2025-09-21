Antena Meniu Search
Vicepremierul UK, despre Palestina: recunoașterea nu înseamnă apariţia unui stat "peste noapte"

Vicepremierul britanic David Lammy a declarat că recunoașterea oficială a Palestinei de către Marea Britanie nu ar însemna apariția imediată a unui stat palestinian, ci ar trebui privită ca parte a unui proces mai amplu de pace. Declarația vine în contextul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu și al promisiunilor făcute anterior de premierul Keir Starmer.

Redactia Observator

21.09.2025
"Orice pas de recunoaştere are ca scop menţinerea în viaţă a perspectivelor unei soluţii cu două state", a spus David Lammy pentru Sky News, adăugând că premierul Keir Starmer va lua o decizie în cursul zilei privind recunoaşterea Palestinei.

În iulie, Starmer anunţase că Marea Britanie va recunoaşte Palestina dacă Israelul nu ajunge la o încetare a focului cu Hamas, nu permite intrarea de ajutoare suplimentare în Gaza, nu renunţă la planurile de anexare a Cisiordaniei şi nu se angajează într-un proces real de pace pentru o soluţie cu două state.

"De atunci, odată cu atacul asupra Qatarului, încetarea focului a fost practic spulberată, iar perspectivele sunt sumbre", a adăugat Lammy, menţionând şi avansarea planurilor Israelului privind noi colonizări.

