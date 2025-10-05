Victor Negrescu solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, împreună cu 55 de eurodeputați din 19 țări, a semnat o scrisoare adresată președintelui Consiliului European, Antonio Costa, prin care solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova.
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a anunțat duminică, pe Facebook, că a inițiat o scrisoare comună semnată de 55 de eurodeputați din 19 state membre ale Uniunii Europene, reprezentând principalele familii politice democratice, prin care se cere Consiliului European să deschidă negocierile de aderare cu Republica Moldova, informează MEDIAFAX.
Scrisoare comună pentru susținerea Moldovei
Scrisoarea, adresată președintelui Consiliului European, Antonio Costa, este susținută de mai mulți lideri importanți ai Parlamentului European și subliniază unitatea și solidaritatea Uniunii Europene cu Republica Moldova într-un moment decisiv pentru regiune.
Negrescu a precizat că documentul nu face nicio referire la o eventuală decuplare a parcursului european al Moldovei de cel al Ucrainei, ci pune accentul pe sprijinul pentru reformele și eforturile depuse de autoritățile de la Chișinău.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰