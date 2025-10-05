Antena Meniu Search
Victor Negrescu solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, împreună cu 55 de eurodeputați din 19 țări, a semnat o scrisoare adresată președintelui Consiliului European, Antonio Costa, prin care solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova.

de Redactia Observator

la 05.10.2025 , 13:22
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, surprins în timpul evenimentului "Mass-media europeană într-o lume a inteligenței artificiale: provocări, oportunități și perspective de viitor", organizat de Alianța Europeană a Agențiilor de Presă (EANA), la Bruxelles, marți, 8 aprilie 2025.

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a anunțat duminică, pe Facebook, că a inițiat o scrisoare comună semnată de 55 de eurodeputați din 19 state membre ale Uniunii Europene, reprezentând principalele familii politice democratice, prin care se cere Consiliului European să deschidă negocierile de aderare cu Republica Moldova, informează MEDIAFAX.

Scrisoare comună pentru susținerea Moldovei

Scrisoarea, adresată președintelui Consiliului European, Antonio Costa, este susținută de mai mulți lideri importanți ai Parlamentului European și subliniază unitatea și solidaritatea Uniunii Europene cu Republica Moldova într-un moment decisiv pentru regiune.

Negrescu a precizat că documentul nu face nicio referire la o eventuală decuplare a parcursului european al Moldovei de cel al Ucrainei, ci pune accentul pe sprijinul pentru reformele și eforturile depuse de autoritățile de la Chișinău.

