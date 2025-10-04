Antena Meniu Search
Lecţie de stil oferită de Victoria Beckham la Paris. Creatoarea a prezentat vineri seară colecţia de primăvară - vară pentru anul 2026.

la 04.10.2025 , 15:20

Colecţia feminină ready to wear a adus sub lumina reflectoarelor celebra croială elegantă promovată de Victoria Beckham.

Modelele au defilat în ţinute lejere din satin și jachete din piele moale cu margini încreţite. La rochiile asimetrice au fost asortaţi pantofii cu vârfuri ascuțite. Un puf de vopsea spray a adăugat o notă de culoare vestimentaţiilor.

Colecția în sine a marcat o schimbare față de croiala precisă care a definit mult timp stilul lui Beckham.

Pentru acest sezon, sacourile cu croială amplă și costumele structurate au fost simplificate, fiind înlocuite cu siluete mai fluide și materiale vaporoase.

Printre invitații din primul rând s-au numărat soțul ei, David Beckham, fiul Romeo și fiica Harper. Prezența familiei a avut o semnificație specială, întrucât brandul de modă al lui Beckham aniversează 15 ani de existență în acest an.

