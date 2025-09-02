Victorie politică majoră pentru Putin. Rusia și China semnează un acord pentru gazoductul Puterea Siberiei 2

Compania Gazprom din Rusia a anunțat că a semnat un acord cu caracter obligatoriu din punct de vedere legal pentru construirea mult așteptatei conducte de gaz Puterea Siberiei 2 către China, prin Mongolia, și că va extinde livrările prin alte rute - lucru considerat de Kremlin o mare victorie politică.

În declaraţii transmise agențiilor de presă ruse de la Beijing, directorul executiv Gazprom, Alexei Miller, a declarat că producătorul de gaze ar putea livra până la 50 de miliarde de metri cubi pe an prin Puterea Siberiei 2, timp de 30 de ani. Miller a spus că prețul combustibilului va fi mai mic decât cel perceput în prezent clienților din Europa, potrivit rapoartelor citate de Bloomberg.

Beijingul nu a confirmat încă detaliile anunțului lui Miller. Agenția de presă de stat Xinhua din China, relatând despre întâlnirile bilaterale, nu a menționat în mod specific conducta, deși a raportat că cele două țări au semnat peste 20 de acorduri de cooperare, inclusiv în domeniul energiei.

Discuțiile despre acest mega-proiect au stagnat ani de zile. În timp ce Rusia a fost dornică să îl impulsioneze pentru a compensa scăderea livrărilor către Europa după invazia din Ucraina - iar Uniunea Europeană ia acum în considerare o interdicție totală până la sfârșitul lui 2027 - China s-a arătat mult mai precaută. Creșterea cererii de gaze a încetinit, iar Beijingul este reticent față de o dependență excesivă de un singur furnizor.

Articolul continuă după reclamă

Obținerea oricărui progres în acest proiect ar fi o lovitură diplomatică pentru președintele Vladimir Putin și un semnal puternic al legăturilor strânse dezvoltate cu China din 2022, pe măsură ce Rusia se confruntă cu impactul sancțiunilor occidentale. Întâlnirea din ultimele zile a blocului de securitate al Organizației de Cooperare de la Shanghai are loc într-un moment în care administrația Trump își intensifică retorica și impune tarife punitive asupra mai multor țări din lume.

Comentariile lui Miller pentru agențiile de presă ruse lasă însă mai multe întrebări fără răspuns. Pe lângă negocierile de preț încă neterminate, nu este clar dacă China va putea achiziționa volume flexibile de gaze prin conductă sau dacă va fi obligată să cumpere întreaga capacitate. De asemenea, nu a fost oferit niciun calendar pentru construcție sau pentru începerea livrărilor. Detaliile financiare nu au fost nici ele dezvăluite.

"Proiectul de construcție a Puterea Siberiei 2 și a conductei de gaz Soyuz-Vostok, legătura de tranzit prin Mongolia, precum și capacitatea de transport în China, va deveni cel mai mare, cel mai masiv și cel mai costisitor proiect de gaze din lume", a declarat Miller, citat de agențiile de presă ruse.

Potrivit rapoartelor, Gazprom a convenit, de asemenea, să majoreze fluxurile către China prin actuala rută Puterea Siberiei cu încă 6 miliarde de metri cubi pe an. Capacitatea anuală actuală este de 38 de miliarde de metri cubi. Fluxurile prin viitoarea rută din Extremul Orient către China, prevăzute să înceapă în 2027, vor depăși de asemenea nivelul inițial planificat de 10 miliarde de metri cubi pe an, potrivit rapoartelor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi încercat până acum "dieta deceniului" - postul intermitent? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰