Viktor Orban: UE a decis să meargă la război

Premierul ungar Viktor Orban a afirmat joi, la Copenhaga, că Uniunea Europeană a luat decizia de a se implica într-un conflict militar, subliniind că acest demers este "nociv atât pentru Ungaria, cât și pentru UE" , potrivit agenției MTI, informează Agerpres.

În declaraţii pentru presă înainte de a doua zi a unui summit informal al UE, Orban a declarat că va propune ca partidul său de guvernământ, Fidesz, să lanseze o campanie de semnături în Ungaria "îndreptată împotriva planurilor de război ale Bruxelles-ului".

La fel ca prima zi a summitului, nici a doua "nu va fi uşoară (...), de fapt, toate propunerile de pe masă vizează războiul", a spus premierul ungar.

"Totul se rezumă la război"

"Să dăm Ucrainei mai mulţi bani pentru război, să le dăm arme, să accelerăm aderarea lor la Uniunea Europeană", a continuat Orban, referindu-se la propunerile menţionate. "Totul se rezumă la război", a conchis el.

Potrivit premierului ungar, UE "şi-a prezentat strategia de război privind modul de a învinge Rusia". "Este înfiorător; este rău pentru Ungaria, cred că este rău şi pentru UE, dar presiunea este mare", a mai adăugat el.

