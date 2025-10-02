Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Viktor Orban: UE a decis să meargă la război

Premierul ungar Viktor Orban a afirmat joi, la Copenhaga, că Uniunea Europeană a luat decizia de a se implica într-un conflict militar, subliniind că acest demers este "nociv atât pentru Ungaria, cât și pentru UE", potrivit agenției MTI, informează Agerpres.

de Redactia Observator

la 02.10.2025 , 15:20
Viktor Orban: UE a decis să meargă la război - Hepta

În declaraţii pentru presă înainte de a doua zi a unui summit informal al UE, Orban a declarat că va propune ca partidul său de guvernământ, Fidesz, să lanseze o campanie de semnături în Ungaria "îndreptată împotriva planurilor de război ale Bruxelles-ului".

La fel ca prima zi a summitului, nici a doua "nu va fi uşoară (...), de fapt, toate propunerile de pe masă vizează războiul", a spus premierul ungar.

"Totul se rezumă la război"

Articolul continuă după reclamă

"Să dăm Ucrainei mai mulţi bani pentru război, să le dăm arme, să accelerăm aderarea lor la Uniunea Europeană", a continuat Orban, referindu-se la propunerile menţionate. "Totul se rezumă la război", a conchis el.

Potrivit premierului ungar, UE "şi-a prezentat strategia de război privind modul de a învinge Rusia". "Este înfiorător; este rău pentru Ungaria, cred că este rău şi pentru UE, dar presiunea este mare", a mai adăugat el.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

viktor orban ue rusia ucraina copenhaga
Înapoi la Homepage
Valentin Ceauşescu, apel disperat către statul român. Situaţia teribilă în care a ajuns fiul fostului dictator
Valentin Ceauşescu, apel disperat către statul român. Situaţia teribilă în care a ajuns fiul fostului dictator
Theo și Cesima revin la Power Couple România! Cei doi vor testa toate probele și vor aduce conținut exclusiv în mediul online
Theo și Cesima revin la Power Couple România! Cei doi vor testa toate probele și vor aduce conținut exclusiv în mediul online
Irina Manea, schimbare radicală de look. Soția lui Cristi Manea de la Rapid este de nerecunoscut
Irina Manea, schimbare radicală de look. Soția lui Cristi Manea de la Rapid este de nerecunoscut
Ies la lumină detalii tulburătoare în cazul ucrainencei care a fugit de război, dar a murit în SUA. Martorii au spus ce au văzut
Ies la lumină detalii tulburătoare în cazul ucrainencei care a fugit de război, dar a murit în SUA. Martorii au spus ce au văzut
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi avea curajul să vă daţi demisia fără să aveţi un plan?
Observator » Ştiri externe » Viktor Orban: UE a decis să meargă la război