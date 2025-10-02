Viktor Orban: UE a decis să meargă la război
Premierul ungar Viktor Orban a afirmat joi, la Copenhaga, că Uniunea Europeană a luat decizia de a se implica într-un conflict militar, subliniind că acest demers este "nociv atât pentru Ungaria, cât și pentru UE", potrivit agenției MTI, informează Agerpres.
În declaraţii pentru presă înainte de a doua zi a unui summit informal al UE, Orban a declarat că va propune ca partidul său de guvernământ, Fidesz, să lanseze o campanie de semnături în Ungaria "îndreptată împotriva planurilor de război ale Bruxelles-ului".
La fel ca prima zi a summitului, nici a doua "nu va fi uşoară (...), de fapt, toate propunerile de pe masă vizează războiul", a spus premierul ungar.
"Totul se rezumă la război"
"Să dăm Ucrainei mai mulţi bani pentru război, să le dăm arme, să accelerăm aderarea lor la Uniunea Europeană", a continuat Orban, referindu-se la propunerile menţionate. "Totul se rezumă la război", a conchis el.
Potrivit premierului ungar, UE "şi-a prezentat strategia de război privind modul de a învinge Rusia". "Este înfiorător; este rău pentru Ungaria, cred că este rău şi pentru UE, dar presiunea este mare", a mai adăugat el.
