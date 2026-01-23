Viktor Orban: UE a promis Ucrainei aderare până în 2027, 800 de miliarde de $ și sprijin până în 2040

Un plan de reconstrucţie de miliarde de dolari pentru Ucraina este aproape de finalizare, a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Prim-ministrul ungar Viktor Orban a spus că UE a promis Ucrainei că va adera până în 2027 şi că îi va overi un ajutor de 800 de miliarde de $ și sprijin până în 2040.

Ursula von der Leyen: Un plan de reconstrucție de miliarde de dolari pentru Ucraina este aproape de finalizare - Profimedia

Vorbind după un summit al UE de la Bruxelles, Von der Leyen a declarat că Uniunea Europeană, Statele Unite şi Ucraina sunt "aproape de un acord asupra unui cadru unic şi unificat de prosperitate", ce prezintă modul în care prosperitatea Ucrainei ar putea fi stimulată imediat după un acord de încetare a focului sau de pace, potrivit Agerpres.

"Vorbim despre un document unic care reprezintă viziunea colectivă a ucrainenilor, americanilor şi Europei pentru viitorul postbelic al Ucrainei", a spus Von der Leyen.

"Acesta se bazează pe munca de evaluare a nevoilor realizată de Banca Mondială şi propune un răspuns construit în jurul a cinci piloni diferiţi", a adăugat preşedinta Comisiei Europene.

Articolul continuă după reclamă

Planul se concentrează pe creşterea productivităţii prin reforme favorabile mediului de afaceri şi o concurenţă mai puternică pe piaţă, accelerând în acelaşi timp integrarea Ucrainei în piaţa unică a UE, a declarat şefa executivului european. Ea nu a oferit detalii despre posibile angajamente financiare.

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a spus că Ucraina face presiuni pentru un angajament de 800 de miliarde de dolari care să fie pus la dispoziţie în primii zece ani după un armistiţiu.

"Noaptea trecută, Ursula von der Leyen a prezentat o foaie de parcurs pentru dezvoltarea Ucrainei. În acest document, cei de la Bruxelles au acceptat fiecare solicitare a Ucrainei: 800 de miliarde de dolari pentru Ucraina, accelerarea aderării la UE până în 2027 și sprijin suplimentar până în 2040. Aici ne aflăm. Președintele Zelenski a inversat complet lucrurile, iar cei de la Bruxelles sunt dornici să plătească. Și noi vom avea câteva lucruri de spus în această privință. Urmează o consultare națională, prin care putem transmite un mesaj clar către Bruxelles: nu vom plăti!", a scris Viktor Orban pe X.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Conform informaţiilor obţinute de dpa şi citate de Agerpres, un subiect de controversă este dacă planul ar oferi Ucrainei şi o perspectivă concretă de aderare la UE. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski face presiuni pentru ca ţara sa să fie admisă încă de anul viitor, potrivit unor persoane familiarizate cu discuţiile.

Planul de prosperitate şi creştere urmează să devină parte a iniţiativei de pace a preşedintelui american Donald Trump şi are scopul de a face mai uşor ca Ucraina, împreună cu garanţiile de securitate occidentale, să accepte concesii faţă de Rusia care probabil vor fi necesare pentru un armistiţiu.

Negociatorii ruşi şi ucraineni urmează să se întâlnească direct vineri pentru prima dată după mult timp. SUA intenţionează să participe la discuţiile de la Abu Dhabi în calitate de mediator.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ar trebui modificată formula de calcul a impozitului auto? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰