A mai dispărut una dintre legendele mondiale ale cinematografiei. Claudia Cardinale a încetat din viaţă la vârsta de 87 de ani. Actriţa italiană a jucat în filme celebre ale anilor 1960 și 1970. Ea a devenit faimoasă mai ales pentru rolurile din "8 şi jumătate", regizat de Federico Fellini sau "Ghepardul", în care a jucat alături de Burt Lancaster. Un Leu de Aur primit la Festivalul de Film de la Veneţia şi un Urs de Aur la Berlin în 2002, i-au recompensat întreaga carieră cinematografică.

Intrarea Claudiei Cardinale în lumea cinematografiei s-a produs din întâmplare. La 17 ani a câştigat un concurs de frumuseţe la care nici măcar nu a fost prezentă fizic. Titlul de cea mai frumoasă italiancă din Tunis i-a adus ca premiu o invitaţie la Festivalul de Film de la Veneţia, în 1955. Visul de a deveni învăţătoare i-a fost spulberat de magia industriei cinematografice.

Ghepardul este filmul în care a făcut senzaţie alături de Alain Delon şi Burt Lancaster. A împărţit scena cu cei mai mari actori ai secolului 20, de la Henri Fonda până la Marcello Mastroianni, cel care i-a fost un bun prieten.

Povestea incredibilă de viaţă a Claudiei Cardinale

Articolul continuă după reclamă

"El spunea mereu: "Sunt foarte norocos.Iubesc viața și de aceea viața mă iubește și ea. Și nu există un motiv special. Este într-adevăr o întâmplare", declara Claudia Cardinale.

Şi alături de care a jucat în drama "8 şi jumătate" a celebrului regizor Federico Fellini.

În mai bine de 50 de ani de carieră, italianca şi-a trecut în palmares peste 150 de filme. Despre care a povestit în urmă cu 16 ani la Cluj, când diva a fost atracţia principală a Festivalului Internaţional de Film.

"Când am început, în 1958, cinematograful era cu adevărat un vis. Acum este mai mult o afacere. În cinema, cea mai importantă este fotogenia şi transmiterea emoţiei către oameni, nu frumuseţea. Nu m-am considerat niciodată o divă. Cinema-ul m-a salvat pentru că am reuşit să mă exprim prin intermediul personajelor, ceea ce nu făceam înainte", mai spune Claudia Cardinale, actriţă.

Actriţa a încetat din viaţă în locuinţa sa de lângă Paris, iar alături - în ultimele momente - i-au fost cei doi copii. Reţelele sociale au fost pline de gânduri de adio din partea fanilor şi criticilor de film. Şi preşedintele francez Emmanuel Macron este pe lista celor care deplâng moartea artistei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Îl susţineţi pe premier în ceea ce priveşte reducerea pensiilor magistraţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰