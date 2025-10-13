Woody Allen, omagiu după moartea lui Diane Keaton: "Doar Dumnezeu şi Freud ne-ar putea înţelege despărţirea"

Woody Allen a scris un omagiu sincer pentru Diane Keaton, după moartea actriţei la vârsta de 79 de ani, împărtăşind amintiri intime despre povestea lor de dragoste şi parteneriatul creativ legendar într-un eseu publicat de The Free Press.

"Diferită de orice persoană pe care planeta a cunoscut-o sau pe care probabil nu o va mai vedea vreodată, chipul şi râsul ei luminau orice spaţiu în care intra", a scris Woody Allen în articol.

Regizorul şi-a amintit prima lor întâlnire la o audiţie pentru piesa sa din 1969, "Play It Again, Sam", la Teatrul Morosco. Keaton, proaspăt venită din Orange County şi lucrând ca garderobieră în timp ce juca în "Hair", fusese recomandată de profesorul de actorie Sandy Meisner.

"Dacă Huckleberry Finn ar fi fost o tânără frumoasă, ar fi fost Keaton", îşi aminteşte Allen că s-a gândit când a văzut-o prima dată.

Articolul continuă după reclamă

Cei doi au avut iniţial dificultăţi în a se conecta în prima săptămână de repetiţii. "Ea era timidă, eu eram timid, iar cu două persoane timide lucrurile pot deveni destul de plictisitoare", a scris Allen. Dar după ce au luat o masă rapidă împreună în timpul unei pauze, totul s-a schimbat. "Era atât de fermecătoare, atât de frumoasă, atât de magică, încât mi-am pus la îndoială sănătatea mintală. M-am gândit: oare m-am îndrăgostit atât de repede?"

Până la momentul premierei spectacolului în Washington, D.C., cei doi deveniseră un cuplu. Diane Keaton s-a dovedit a fi cea mai de încredere colaboratoare creativă a lui Allen, oferindu-i feedback despre filmele sale, pe care el îl aprecia mai presus de orice.

"Cu trecerea timpului, am început să fac filme pentru un singur spectator, Diane Keaton", a dezvăluit Allen. "Nu am citit niciodată vreo recenzie a operei mele şi mi-a păsat doar de părerea lui Keaton".

Allen a lăudat talentele lui Keaton, dincolo de actorie, remarcând munca ei ca scriitoare, fotografă, artistă de colaj, decoratoare de interioare şi regizoare. De asemenea, el admira judecata ei estetică neclintită, amintindu-şi cum ea nu ezita să critice chiar şi pe Shakespeare dacă simţea că bardul "greşise".

Eseul includea anecdote pitoreşti din perioada petrecută împreună, printre care şi o Zi a Recunoştinţei memorabilă petrecută la casa lui Keaton din Orange County, unde Allen a jucat poker pe bani cu familia ei şi "a câştigat aproximativ 80 de cenţi".

"Această frumoasă ţărancă a devenit o actriţă premiată şi o sofisticată emblemă a modei", a scris Allen. "Am petrecut împreună câţiva ani minunaţi, iar în cele din urmă amândoi am mers mai departe, şi doar Dumnezeu şi Freud ar putea să înţeleagă de ce ne-am despărţit".

Allen a încheiat cu o reflecţie emoţionantă asupra moştenirii lui Keaton: "Acum câteva zile, lumea era un loc în care exista Diane Keaton. Acum este o lume în care ea nu mai este. Prin urmare, este o lume mai tristă. Totuşi, filmele ei rămân. Iar râsul ei minunat încă răsună în mintea mea".

Keaton a jucat în opt dintre cele 50 de filme ale lui Allen, printre care "Annie Hall", "Manhattan" şi "Radio Days".

Allen a rămas o figură controversată la Hollywood după relaţia sa cu Soon-Yi Previn, fiica adoptivă a fostei sale partenere, Mia Farrow. Allen şi Previn, care sunt căsătoriţi de mai bine de două decenii, şi-au început relaţia în timp ce Allen era încă implicat într-o relaţie cu Farrow. În timpul bătăliei pentru custodie care a urmat, Farrow a susţinut că Allen s-a comportat inadecvat cu fiica lor, Dylan Farrow. Allen a negat în mod constant acuzaţiile.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să vă ţineţi copiii departe de ecrane şi să petreceţi mai mult timp cu ei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰