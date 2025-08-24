Antena Meniu Search
WSJ: Pentagonul a împiedicat Ucraina să lanseze atacuri cu rachete ATACMS în interiorul Rusiei

Pentagonul a împiedicat Ucraina să utilizeze rachete cu rază lungă de acțiune ATACMS pentru a lovi teritoriul Rusiei. Decizia a fost luată pentru a sprijini eforturile administrației americane de a-l aduce pe președintele rus Vladimir Putin la masa negocierilor.

de Redactia Observator

la 24.08.2025 , 11:09
WSJ: Pentagonul a împiedicat Ucraina să lanseze atacuri cu rachete ATACMS în interiorul Rusiei Interdicția venită din partea Pentagonului - Profimedia

Încă din primăvară, Pentagonul a împiedicat Ucraina să lanseze rachete tactice de lungă distanță fabricate în SUA (ATACMS) împotriva țintelor din Rusia, au declarat surse pentru The Wall Street Journal (WSJ).

Interdicția venită din partea Pentagonului a făcut parte din eforturile administraţiei lui Donald Trump de a-l determina pe Vladimir Putin să participe la negocierile de pace, potrivit unui raport publicat sâmbătă.

Elbridge Colby, subsecretarul Pentagonului pentru politică, a dezvoltat "mecanismul de revizuire" pentru a decide, printre altele, asupra cererilor Kievului de a folosi arme cu rază lungă de acțiune fabricate în SUA. În acest sens, mecanismul îi conferă secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, dreptul de a decide în ultimă instanță dacă Ucraina poate folosi rachetele ATACMS pentru a lovi Rusia.

Acest mecanism de revizuire se aplică și utilizării de către Ucraina a rachetelor Storm Shadow ale Marii Britanii, deoarece acestea se bazează pe date de țintire furnizate de SUA.

În ultimele luni ale mandatului fostului președinte american Joe Biden, Kievul a avut permisiunea de a lovi în interiorul Rusiei cu rachetele ATACMS, după ce trupele nord-coreene au intrat în război alături de armata rusă.

Luna trecută, Statele Unite au acceptat să furnizeze Ucrainei noi sisteme de arme, însă doar dacă ţările europene vor suporta costurile. Deşi Trump a declarat că SUA "nu intenţionează" să furnizeze arme cu rază lungă de acţiune care ar putea ajunge la Moscova, oficialii americani au declarat pentru WSJ că administraţia a aprobat vânzarea a 3.350 de rachete aeriene Extended Range Attack Munition (Erams), care au o rază de acţiune de 400 km.

Redactia Observator
razboi rusia ucraina sua rachete
