Zelenski anunță obținerea unor documente referitoare la pierderile suferite de Rusia în război

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a publicat, luni, pe reţelele sociale, un mesaj în care anunţă că serviciile de informaţii externe au obţinut documente ruseşti interne care evaluează pierderile Rusiei în război.

Astfel, președintele Ucrainei susține că documentele citate atestă faptul că sancțiunile economice impuse Rusiei produc efecte și lasă urme.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Serviciul nostru de Informații Externe al Ucrainei a obținut noi documente rusești care evaluează pierderile statului agresor din război. Este important de menționat că aceasta este în mod specific o evaluare internă rusească - una pe care încearcă să o ascundă atât de lume, cât și de propriul public intern."

Articolul continuă după reclamă

Zelenski menționează o "reducere a puțurilor de petrol active".

"Primul indicator major este o reducere a puțurilor de petrol active. O singură companie petrolieră rusă - și nici măcar cea mai mare - a fost deja forțată să închidă aproximativ 400 de puțuri. Având în vedere specificul producției de petrol rusești, acestea sunt pierderi semnificative, deoarece repornirea puțurilor în Rusia este mult mai dificilă decât în ​​alte țări producătoare de petrol", transmite Zelenski.

Zelenski vorbește și despre "o reducere a rafinării petrolului".

"Al doilea indicator este o reducere a rafinării petrolului de cel puțin 10% în doar câteva luni numai în acest an. Vedem că sancțiunile noastre pe termen lung impuse de Ucraina sunt cu adevărat eficiente și vom continua să intensificăm această linie de acțiuni active. Datele privind criza bancară din Rusia sunt, de asemenea, destul de convingătoare: 11 instituții financiare se pregătesc pentru lichidare completă din cauza unor probleme care nu pot fi rezolvate prin alte mijloace, în timp ce alte opt bănci au acumulat probleme critice care nu pot fi abordate fără resurse externe. Cifrele deficitului bugetar federal din acest an par, de asemenea, încurajatoare pentru noi, ajungând la aproape 80 de miliarde de dolari până în a cincea lună a acestui an, alături de falimentul unui număr semnificativ de bugete regionale rusești", continuă președintele ucrainean.

Președintele ucrainean a anunțat și că l-a însărcinat pe șeful Serviciului de Informații Externe să facă publice și documentele care atestă încercările Rusiei de a "implica companii globale în rezolvarea dificultăților sale financiare".

"De asemenea, l-am însărcinat pe șeful Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, Oleh Luhovskyi, să împărtășească, într-un format care să nu compromită sursele noastre, informațiile obținute despre încercările Rusiei de a implica companii globale în rezolvarea dificultăților sale financiare și în scheme de eludare a sancțiunilor. În special, am înregistrat încercări de a organiza exportul de cereale din teritoriul ocupat temporar al Crimeii - și, din păcate, alte forme de exploatare economică a peninsulei care implică entități din Statele Unite. Îi vom informa pe partenerii noștri. De asemenea, înregistrăm încercări de a aduce investiții și tehnologie din țări democratice în proiectele de petrol și gaze arctice ale Rusiei. Știm cum să contracarăm acest lucru. Mulțumim tuturor celor care ne ajută. Mulțumim tuturor ofițerilor noștri de informații ucraineni", conchide Zelenski.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰