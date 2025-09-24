Zalujnîi, fostul comandant al Armatei, critică ofensiva ucraineană din Kursk: "Costul a fost prea mare"

Fostul comandant-şef al armatei ucrainene, Valeri Zalujnîi, a criticat ofensiva eşuată lansată în august 2024 de forţele Kievului în regiunea rusă Kursk, afirmând că pierderile au fost inacceptabil de mari, relatează miercuri dpa, citată de Agerpres.

"Nu cunosc costul acestor acţiuni, dar este evident că a fost prea mare", a scris Zalujnîi, în prezent ambasador al Ucrainei la Londra, într-un articol pentru publicaţia online Dzerkalo Tyzhnia, publicat miercuri. El a spus că forţele ruse nu numai că au blocat avansul trupelor ucrainene, dar au obţinut şi avantaje tactice după ce au respins atacul.

Zalujnîi a condus forţele armate ale Ucrainei din iulie 2021 până în februarie 2024

Trupele ucrainene au lansat o incursiune surpriză în regiunea rusă de frontieră Kursk, în august 2024. În cele din urmă, forţele ucrainene au fost alungate din regiune după luni de lupte, trupele ruse fiind ajutate de luptători nord-coreeni. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a justificat operaţiunea riscantă ca fiind o modalitate de obţine un avantaj în posibile viitoare negocieri de pace.

Articolul continuă după reclamă

Valeri Zalujnîi a afirmat că războiul, intrat acum în cel de-al treilea an, se află într-o stare de blocaj prelungit, din cauza utilizării intensive a dronelor de ambele părţi în conflict. "Este practic imposibil să străpungi liniile defensive. Orice concentrare de trupe în faţă sau în spate este detectată (de drone), ceea ce face ca atacurile surpriză pentru o străpungere să fie practic imposibile", a scris el.

Doar adoptarea rapidă a inovaţiilor tehnologice, precum inteligenţa artificială şi armele autonome, a spus el, ar putea schimba echilibrul. Zalujnîi a condus forţele armate ale Ucrainei din iulie 2021 până în februarie 2024. După contraofensiva ucraineană eşuată din vara anului 2023, el a avertizat, în revista The Economist, asupra unui impas tehnologic, ceea ce a condus la o creştere a tensiunilor între el şi Zelenski.

Demis din funcţia de comandat-şef al armatei ucrainene la începutul anului 2024, Zalujnîi a fost numit ambasador în Regatul Unit. Sondajele sugerează că ar fi un contracandidat important al lui Zelenski dacă legea marţială ar fi ridicată şi ar fi organizate alegeri.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Îl susţineţi pe premier în ceea ce priveşte reducerea pensiilor magistraţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰