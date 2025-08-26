Zelenski, amenințat cu moartea dacă va retrage trupele din Donețk: "Va deveni un cadavru"

Activistul naționalist ucrainean Serghei Sternenko, unul dintre cei mai cunoscuți bloggeri militari din Ucraina, l-a amenințat indirect pe Volodimir Zelenski cu moartea dacă va decide retragerea trupelor din Donețk pentru un acord de pace cu Rusia

"Dacă Zelenski va ceda vreun teritoriu neocupat, va ajunge un cadavru, întâi politic, iar apoi și în realitate. Ar fi o bombă pentru suveranitatea noastră. Oamenii nu ar accepta niciodată așa ceva", a spus Sternenko într-un interviu pentru publicația britanică The Times.

În același interviu, Sternenko a făcut apel la pregătiri pentru o "luptă eternă" cu Rusia, deoarece "compromisul este imposibil". "În cele din urmă va exista un singur învingător, Rusia sau Ucraina. Dacă imperiul rus va continua să existe în forma actuală, atunci va dori mereu să se extindă. Compromisul este imposibil. Lupta va fi eternă până în momentul în care Rusia va părăsi teritoriul ucrainean", a spus el.

Putin vrea retragerea trupelor ucrainene din regiunea Donețk

Articolul continuă după reclamă

Potrivit presei occidentale, Vladimir Putin i-a transmis lui Donald Trump, la summitul din Alaska, faptul că Moscova vrea retragerea trupelor ucrainene din regiunea Donețk în schimbul înghețării războiului. În acest moment armata rusă controlează în jur de 75% din Donețk și 99% din Lugansk. Practic, Kremlinul cere retragerea ucrainenilor din teritoriul de 25% rămas necucerit de ruși încă.

Cine este Sternenko? O figură controversată în Ucraina

În vârstă de 30 de ani, Sternenko este o figură controversată în Ucraina. Unii îl consideră un simbol al rezistenței ucrainene, un activist care de la începutul războiului s-a dedicat ajutării armatei prin strângerea de fonduri. Alții îl acuză că este un extremist de dreapta, care a condus în trecut filiala din Odesa a Sectorului Dreapta (Pravyi Sektor), o mișcare politică și paramilitară naționalistă ucraineană, apărută în 2013-2014, în timpul Euromaidanului.

Sternenko are peste 2 milioane de abonați pe YouTube și sute de mii de urmăritori pe Telegram, fiind unul dintre cei mai cunoscuți bloggeri militari ai Ucrainei. A supraviețuit la cel puțin patru încercări de asasinare, atribuite ruşilor, inclusiv împușcări și atacuri cu arme albe, ceea ce l-a transformat într-o figură și mai cunoscută.

Deputatul ucrainean Oleksii Goncharenko, și el din Odesa, l-a acuzat că promovează o linie ultra-naționalistă și radicală, care dăunează imaginii Ucrainei pe plan internațional.

În mai 2018, Sternenko l-a înjunghiat mortal pe Ivan Kuznetsov, la Odesa. A susținut mereu că a fost autoapărare, după ce a fost atacat de doi bărbați înarmați cu cuțite, când se întorcea acasă cu cumpărături, noaptea. În lupta corp la corp, el l-a înjunghiat mortal pe unul dintre agresori, iar al doilea a fugit. Procuratura din Odesa a încercat să-l acuze de omor cu premeditare, dar în decembrie 2023 cazul a fost închis, fiind recunoscut ca legitimă apărare.

Goncharenko îl acuză și de violențele de la Odesa din 2 mai 2014, când 42 de persoane pro-ruse au murit în incendiul de la Casa Sindicatelor. Sternenko a negat implicarea directă, spunând că a dat ordine să fie salvați cei blocați în clădire.

Goncharenko l-a acuzat pe Telegram și de lipsă de transparență în modul în care a gestionat banii strânși din donații prin campaniile sale de crowdfunding pentru drone destinate armatei, implicând că ar fi furat fonduri.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Schimbaţi destinaţia de vacanţă din cauza căldurii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰