Zelenski anunță că Ucraina a cucerit în premieră cu roboţi o poziţie rusească

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat o premieră în războiul modern: armata ucraineană a reușit să cucerească o poziție rusă fără participarea directă a soldaților, folosind exclusiv sisteme robotizate și drone. Această operațiune marchează un moment important în evoluția tehnologiilor militare și a modului în care sunt purtate conflictele contemporane.

de Redactia Observator

la 14.04.2026 , 12:47
Zelenski anunță prima operațiune complet robotizată pe frontul din Ucraina

"Acestea sunt sistemele noastre robotizate terestre. Pentru prima dată în istoria acestui război, o poziţie inamică a fost cucerită exclusiv cu ajutorul unor platforme fără pilot: sisteme terestre şi drone", a declarat Zelenski în această înregistrare video, în care apare vorbind pe fundalul unor tehnologii militare de diferite tipuri, potrivit Agerpres.

Soldaţii ruşi s-au predat în această operaţiune

Preşedintele ucrainean a adăugat că mai mulţi soldaţi ruşi s-au predat în această operaţiune, încheiată cu succes fără participarea personalului de infanterie şi care nu s-a soldat cu pierderi umane de partea ucraineană.

Articolul continuă după reclamă

"Ratel, TerMIT, Ardal, Rîs, Zmoki, Protector, Volia şi alte sisteme robotizate terestre au îndeplinit deja peste 22.000 de misiuni pe front în doar trei luni", a mai spus Zelenski, care a subliniat importanţa pe care o are consolidarea acestor tehnologii pentru a nu pune în pericol viaţa soldaţilor pe câmpul de luptă.

Conform informaţiilor publicate de biroul preşedinţiei de la Kiev, sistemele terestre fără pilot menţionate de Zelenski sunt utilizate pentru transportul de muniţie, evacuarea răniţilor, amplasarea de mine explozive, colectarea de informaţii şi deschiderea focului asupra inamicului.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

Înapoi la Homepage
Ce salariu avea Leonard Doroftei în Canada, atunci când abia putea mânca
Ce salariu avea Leonard Doroftei în Canada, atunci când abia putea mânca
Wilmark s-a lăsat pe mâna esteticianului și a trecut printr-o schimbare de look. Ce și-a făcut: „Mi-a luat 10 ani de pe chip"
Wilmark s-a lăsat pe mâna esteticianului și a trecut printr-o schimbare de look. Ce și-a făcut: „Mi-a luat 10 ani de pe chip”
Top 5 lucruri pe care trebuie să le știi despre Peter Magyar, noul prim-ministru al Ungariei. Trei dintre ele au legătură cu sportul: a promis că schimbă totul după ce câștigă alegerile
Top 5 lucruri pe care trebuie să le știi despre Peter Magyar, noul prim-ministru al Ungariei. Trei dintre ele au legătură cu sportul: a promis că schimbă totul după ce câștigă alegerile
Prima țară din UE în care președintele Parlamentului anunță referendum pentru ieșirea din NATO
Prima țară din UE în care președintele Parlamentului anunță referendum pentru ieșirea din NATO
Bebelușul unui român, găsit printre droguri, mucegai și gunoaie. Scene greu de imaginat în Roma
Bebelușul unui român, găsit printre droguri, mucegai și gunoaie. Scene greu de imaginat în Roma
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi observat scumpiri la alimente şi servicii după cele de la pompă?
Observator » Ştiri externe » Zelenski anunță că Ucraina a cucerit în premieră cu roboţi o poziţie rusească
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.