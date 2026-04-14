Zelenski anunță că Ucraina a cucerit în premieră cu roboţi o poziţie rusească

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat o premieră în războiul modern: armata ucraineană a reușit să cucerească o poziție rusă fără participarea directă a soldaților, folosind exclusiv sisteme robotizate și drone. Această operațiune marchează un moment important în evoluția tehnologiilor militare și a modului în care sunt purtate conflictele contemporane.

"Acestea sunt sistemele noastre robotizate terestre. Pentru prima dată în istoria acestui război, o poziţie inamică a fost cucerită exclusiv cu ajutorul unor platforme fără pilot: sisteme terestre şi drone", a declarat Zelenski în această înregistrare video, în care apare vorbind pe fundalul unor tehnologii militare de diferite tipuri, potrivit Agerpres.

Soldaţii ruşi s-au predat în această operaţiune

Preşedintele ucrainean a adăugat că mai mulţi soldaţi ruşi s-au predat în această operaţiune, încheiată cu succes fără participarea personalului de infanterie şi care nu s-a soldat cu pierderi umane de partea ucraineană.

"Ratel, TerMIT, Ardal, Rîs, Zmoki, Protector, Volia şi alte sisteme robotizate terestre au îndeplinit deja peste 22.000 de misiuni pe front în doar trei luni", a mai spus Zelenski, care a subliniat importanţa pe care o are consolidarea acestor tehnologii pentru a nu pune în pericol viaţa soldaţilor pe câmpul de luptă.

Conform informaţiilor publicate de biroul preşedinţiei de la Kiev, sistemele terestre fără pilot menţionate de Zelenski sunt utilizate pentru transportul de muniţie, evacuarea răniţilor, amplasarea de mine explozive, colectarea de informaţii şi deschiderea focului asupra inamicului.

