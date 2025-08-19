Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, la ieşirea de la Casa Albă, că este gata să se întâlnească cu omologul său rus Vladimir Putin în orice format.

- Zelenski, după întâlnirea cu Trump: "Chestiunile teritoriale vor fi decise între Ucraina şi Rusia" - Profimedia

Zelenski a confirmat că Trump i-a contactat pe ruşi după întâlnirea lor pentru a discuta despre viitoarele măsuri diplomatice. Ruşii, spune el, susţin o întâlnire bilaterală între Rusia şi Ucraina, dar sunt deschişi şi la o întâlnire trilaterală. El a spus că Putin a fost cel care a sugerat o întâlnire bilaterală între Ucraina şi Rusia, urmată de o întâlnire trilaterală cu participarea SUA. Washingtonul s-a oferit să organizeze reuniunea trilaterală cât mai curând posibil, a precizat Zelenski.

Zelenski: "Nu avem nevoie de o pauză în război, ci de o pace reală"

"Nu avem nevoie de o pauză în război, ci de o pace reală", a spus Zelenski, reluând teza lui Donald Trump. Ucraina şi Rusia ar trebui să se întâlnească fără nicio condiţie prealabilă, a menţionat el. Preşedintele ucrainean a confirmat că la Casa Albă a discutat cu Trump şi cu liderii europeni despre garanţiile de securitate şi afirmă că a primit semnale importante din partea SUA cu privire la aceste garanţii şi la ajutorul în coordonarea acestora. Detaliile acestor garanţii de securitate, spune Zelenski, vor fi stabilite în termen de 10 zile.

Liderul ucrainean a remarcat faptul că, spre deosebire de ultima sa întâlnire cu Trump, nu au avut discuţii în contradictoriu. El a calificat întâlnirea drept una "călduroasă". Un reporter l-a întrebat pe Zelenski ce părere are despre harta Ucrainei şi a Rusiei care a fost văzută luni în Biroul Oval. "Am pus la îndoială ceea ce se află pe acea hartă", a spus Zelenski. El susţine că harta pe care Trump i-a arătat-o în Biroul Oval nu era corectă în ceea ce priveşte cine cât şi ce controlează.

Vorbind în faţa Casei Albe, Zelenski i-a mulţumit lui Trump, spunând că întâlnirea cu preşedintele american a fost cea mai bună de până acum. El spune că a avut ocazia să îi arate lui Trump hărţi ale câmpului de luptă şi să îi explice cine ce controlează şi a spus că a avut o discuţie lungă cu Trump despre teritorii. Problemele teritoriale vor fi decise însă între Rusia şi Ucraina, a spus Zelenski.

El le-a mulţumit, de asemenea, liderilor europeni prezenţi şi a spus că aliaţii au fost pe aceeaşi lungime de undă. "Echipa noastră a făcut multe", a adaugat el. Liderul ucrainean consideră că rezultatul discuţiilor de la Washington este "bun, normal". De asemenea, Zelenski a confirmat că există un acord cu SUA pentru achiziţionarea de drone şi că există o ofertă a Ucrainei de a cumpăra arme americane în valoare de aproximativ 90 de miliarde de dolari. Financial Times scrise că o propunere ucraineană în acest sens se ridică la 100 de miliarde de dolari.

De remarcat că la discuţia cu jurnaliştii din faţa Casei Albe Zelenski şi-a schimbat ţinuta vestimentară avută la întâlnirea cu Donald Trump - care a fost lăudată - şi a revenit la un tricou şi o jachetă de culoare neagră, cu buzunare, asemănătoare celor militare.

