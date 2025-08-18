Live Text Europenii, pregătiți pentru o posibilă întâlnire Trump-Zelenski-Putin. Decizia depinde de discuţia de azi
Șapte lideri europeni, între care președintele Franței și premierul Marii Britanii, merg astăzi la Washington pentru a-l sprijini pe Volodimir Zelenski în discuțiile cu Donald Trump. Liderul ucrainean a ajuns deja la Washington, declarându-se încrezător că va obține garanții de securitate cu sprijinul oficialilor europeni. Între timp, Trump a dezvăluit mesajul pe care îl va transmite oaspeţilor săi de la Casa Albă: Zelenski trebuie să accepte unele dintre condiţiile Rusiei pentru încetarea războiului din Ucraina.
UPDATE 12:30 Volodimir Zelenski va păși luni în Biroul Oval pentru una dintre cele mai cruciale întâlniri ale președinției sale: o șansă de a reseta relațiile cu Donald Trump, de a obține un sfârșit cât mai corect al războiului declanşat de Rusia și de a asigura garanții americane pentru viitorul securității Ucrainei.
Zelenski trebuie, de asemenea, să evite dezastrul ultimei sale întâlniri la Casa Albă, când vicepreședintele JD Vance l-a mustrat pe liderul ucrainean în fața camerelor, iar Trump l-a acuzat pe el și nu pe Vladimir Putin, care a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022, că "se joacă de-a Al Treilea Război Mondial", scrie Financial Times.
După acel fiasco, notează sursa citată, a părut că Kievul fusese abandonat de cel mai important partener militar al său. Relația s-a mai reparat între timp, deși este puțin probabil ca Zelenski să fie primit cu acelaşi fast ca Putin la summitul de săptămâna trecută din Alaska.
Însă, de data aceasta, Zelenski va sosi la Washington cu întăriri. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron, secretarul general al NATO Mark Rutte, premierul italian Giorgia Meloni şi liderul de la Helsinki Alexander Stubb sunt așteptați să participe la discuții.
Rusia continuă să atace Ucraina
UPDATE 12:15 În timp ce Volodimir Zelenski și liderii europeni se pregătesc să se întâlnească cu Donald Trump la Washington, forțele aeriene ucrainene au anunțat că Rusia a lansat patru rachete balistice și 140 de drone într-un atac nocturn asupra Ucrainei. Potrivit sursei, 88 de drone au fost doborâte.
Pe rețelele de socializare, șeful administrației prezidențiale de la Kiev a declarat că a avut loc un nou atac balistic rusesc asupra orașului Zaporojie. "Asta este exact dovada că Putin nu își dorește o încetare a focului. Se bucură să bombardeze orașe pașnice, în timp ce vorbește despre o presupusă dorință de a pune capăt războiului", a scris Andriï Iermak pe platforma X.
UPDATE 12:10 Diplomații europeni au fost avertizați de partenerii americani să fie pregătiți pentru o întâlnire trilaterală între Donald Trump, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, care ar putea avea loc la sfârșitul acestei săptămâni, potrivit surselor Sky News.
Dacă nu apar schimbări de ultim moment, SUA și statele UE au căzut de acord ca reuniunea să se desfășoare în Europa. În cadrul unei videoconferințe a "Coaliției de Voinţă” organizate în weekend, premierul Italiei, Giorgia Meloni, a propus ca întâlnirea să aibă loc la Roma, în timp ce președintele Franței, Emmanuel Macron, a venit cu varianta Geneva.
Atât Trump, cât și Zelenski ar prefera Roma, mai exact Vaticanul, însă Putin înclină spre Geneva, mai precizează sursa citată. Ministerele de Externe din Italia și Elveția au transmis că sunt pregătite să găzduiască discuțiile, iar diplomații europeni iau în calcul și alte opțiuni, precum Budapesta sau Helsinki.
UPDATE 11:50 China a declarat luni că speră într-un acord "acceptabil pentru toate părţile" în privinţa Ucrainei, înaintea unei întâlniri la Casa Albă între preşedintele american Donald Trump, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi mai mulţi lideri europeni.
"Sperăm că toate părţile şi toţi actorii vor participa la discuţiile de pace la momentul oportun şi vor ajunge la un acord de pace just, durabil, obligatoriu şi reciproc acceptabil cât mai curând posibil", a declarat Mao Ning, purtătoare de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe chinez, într-o conferinţă de presă. China "este încântată să vadă că Rusia şi Statele Unite menţin contactul, îşi îmbunătăţesc relaţiile şi promovează o soluţionare politică a crizei ucrainene", a subliniat ea.
Afirmaţia eronată făcută de Trump
UPDATE 11:40 Afirmaţia lui Donald Trump, care a declarat că Crimeea a fost "dată" Rusiei de predecesorul său, Barack Obama, "fără să se tragă un singur foc", este eronată, potrivit BBC.
Cel puțin doi soldați ucraineni au fost împușcați mortal de forțele ruse în Crimeea, în 2014. Serhiy Kokurin a fost împușcat în timp ce păzea o unitate militară la Simferopol, în martie. Un alt militar ucrainean Valentyn Fedun a fost rănit în timpul asaltului, dar a supraviețuit.
În luna aprilie a aceluiași an, maiorul Stanislav Karachevsky a fost împușcat mortal de un parașutist rus într-o unitate militară din apropiere de Saky. Într-un alt caz, nava militară ucraineană Cherkasy, a fost atacată de forțele ruse când încerca să părăsească Crimeea, potrivit sursei citate.
UPDATE 10:40 Premierul Finlandei, Petteri Orpo, a declarat luni că încetarea focului și garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt cele mai importante subiecte la întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și liderii europeni.
UPDATE 10:00 Steve Wikoff, una dintre figurile centrale al administrației Trump în procesul de pace din Ucraina, a declarat pentru CNN că liderul rus Vladimir Putin a făcut unele concesii legate de schimburile de teritorii pe care le cere. Duminică, Trump a transmis că Ucraina ar trebui să renunțe la dorința de a recâștiga Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014, și să nu adere niciodată la NATO.
În discuții sunt și regiunile Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson, pe care Rusia le-a anexat ilegal în 2023. Lugansk este singura regiune pe care Rusia o controlează aproape complet. În Donețk, Rusia nu a reușit să cucerească "centura fortificată".
UPDATE 09:00 Cel puțin patru persoane, inclusiv un copil, au fost ucise în urma unui atac rusesc asupra Harkovului. Un băiat de 2ani a fost ucis în atacul cu dronă din al doilea oraș ca mărime al Ucrainei, a transmis guvernatorul rgiunii, Oleh Synehubov, într-o postare pe Telegram. Primarul Ihor Terekhov a declarat că 17 persoane au fost rănite, inclusiv șase copii.
Programul vizitei lui Zelenski la Casa Albă
UPDATE 07:45 Conform unui comunicat transmis de Casa Albă, iată programul întâlnirilor dintre Trump, Zelenski și liderii europeni la Casa Albă:
- 12:00 p.m. ET → 19:00 (ora României): Sosirea liderilor europeni la Casa Albă
- 1:00 p.m. ET → 20:00 (ora României): Trump îl întâmpină pe Zelenski
- 1:15 p.m. ET → 20:15 (ora României): Întâlnire bilaterală Trump - Zelenski
- 2:15 p.m. ET → 21:15 (ora României): Trump îi întâmpină pe liderii europeni
- 3:00 p.m. ET → 22:00 (ora României): Întâlnire multilaterală cu liderii europeni
Mesajul lui Trump pentru Zelenski
UPDATE 07:30 În pragul discuţiilor extrem de importante cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi o delegaţie numeroasă de lideri europeni, preşedintele american Donald Trump a dezvăluit mesajul pe care îl va transmite oaspeţilor săi de la Casa Albă: Zelenski trebuie să accepte unele dintre condiţiile Rusiei pentru încetarea războiului din Ucraina, scrie CNN.
"Preşedintele Zelenski al Ucrainei poate pune capăt războiului cu Rusia aproape imediat, dacă doreşte, sau poate continua să lupte”, a scris Trump pe reţelele de socializare. „Amintiţi-vă cum a început totul. Nu poate primi înapoi Crimeea cedată de Obama (acum 12 ani, fără să se tragă un singur foc!), şi UCRAINA NU POATE ADERA LA NATO. Unele lucruri nu se schimbă niciodată!!!"
Mesajul subliniază presiunea cu care se va confrunta Zelenski luni, în contextul eforturilor lui Trump de a pune capăt conflictului. Cele două condiţii enumerate de acesta, cedarea de către Ucraina a Crimeii, anexată ilegal de Rusia în 2014, şi renunţarea definitivă la aderarea la NATO, se numără printre condiţiile impuse de Vladimir Putin pentru încheierea războiului.
Zelenski a ajuns deja la Washington
UPDATE 07:00 Volodimir Zelenski a ajuns deja la Washington. Acesta se va întâlni cu Trump pentru discuţii bilaterale în Biroul Oval, înainte ca preşedintele american să se întâlnească cu liderii europeni.
"Am ajuns deja la Washington, mâine (n.r. - luni) mă voi întâlni cu preşedintele Trump. Mâine vom discuta şi cu liderii europeni. Îi mulţumesc preşedintelui SUA pentru invitaţie. Cu toţii împărtăşim dorinţa puternică de a pune capăt rapid şi definitiv acestui război. Iar pacea trebuie să fie durabilă.
Nu aşa cum a fost acum câţiva ani, când Ucraina a fost forţată să renunţe la Crimeea şi la o parte din estul ţării noastre, o parte din Donbas, iar Putin a folosit pur şi simplu acest lucru ca trambulină pentru un nou atac. Sau când Ucraina a primit aşa-numitele „garanţii de securitate” în 1994, care nu au funcţionat. Desigur, Crimeea nu ar fi trebuit cedată atunci, la fel cum ucrainenii nu au cedat Kievul, Odesa sau Harkiv după 2022.
Ucrainenii luptă pentru pământul lor, pentru independenţa lor. În prezent, soldaţii noştri înregistrează succese în regiunile Doneţk şi Sumî. Sunt încrezător că vom apăra Ucraina, că vom garanta în mod eficient securitatea şi că poporul nostru va fi întotdeauna recunoscător preşedintelui Trump, tuturor americanilor şi tuturor partenerilor şi aliaţilor noştri pentru sprijinul şi ajutorul lor nepreţuit.
Rusia trebuie să pună capăt acestui război, pe care ea însăşi l-a început. Şi sper că forţa noastră comună, alături de America şi de prietenii noştri europeni, va obliga Rusia să încheie o pace adevărată. Vă mulţumesc!", a notat Zelenski pe X.
Trump va prezenta europenilor planul discutat cu Putin
În discuţia cu Donald Trump din Alaska, Vladimir Putin a oferit o singură variantă de încetare a focului în Ucraina. Un acord direct, care să respecte toate condiţiile Kremlinului, fără niciun armistiţiu. Scenariu care pune România într-o poziţie delicată.
La nivel teritorial, Putin vrea acces extins la Marea Neagră, recunoaşterea oficială a Crimeei şi culoar direct către acest teritoriu. Aşa că, cere Donbasul, ocupat deja aproape în totalitate, Zaporojie şi Herson. Teritorii controlate, în prezent, de ruşi, în proporţie de 75%. La schimb, se retrage din Centru şi Vest, din Dnipro, Harkov şi Nikolaiev.
Asta ar aduce Moscovei acces la zonele bogate în minerale din Donbas, în special titan, uraniu şi litiu, folosite în industria de Apărare, energie şi high-tech. Lucrul cel mai important. Dacă Zelenski acceptă revendicările teritoriale ale lui Putin, Rusia s-ar apropia de România cu peste 100 de kilometri şi ar ajunge, în linie dreaptă, la 262 de kilometri distanţă de de Tulcea.
Statele Unite spun că Trump şi Putin au convenit în timpul întâlnirii din Alaska asupra unor garanţii de securitate solide. Acelaşi lucru l-a cerut, însă, şi Rusia. La rândul său, Marco Rubio a ameninţat ţara cu noi sancţiuni dacă nu va fi încheiat un acord. "Este foarte important să punem capăt acestui război. Acest război nu se va îmbunătăţi, doar se va înrăutăţi odată cu trecerea timpului. Ameninţă să se răspândească şi în alte zone. Trebuie oprit".
Planul îi va fi prezentat preşedintelui Ucrainei astăzi în Biroul Oval, după jumătate de an de la întâlnirea cu scântei în care Trump şi JD Vance l-au certat pentru că nu acceptă propunerile lui Putin.
Cine face parte din delegaţie
Din delegaţia care îl va însoţi pe Zelenski la Casa Albă fac parte: Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Alexander Stubb, Ursula von der Leyen şi Mark Rutte. Presa internaţională scrie că Donald Trump şi Volodimir Zelenski vor avea o întâlnire privată înainte ca şefii europeni să fie invitaţi la discuţii.
Preşedintele francez a repetat înainte de întâlnire că există un singur agresor şi acela este Rusia. "Cred că preşedintele Trump vrea pace? Da. Nu cred că preşedintele Putin vrea asta. Cred că vrea capitularea Ucrainei, asta a propus. Dacă suntem slabi astăzi cu Rusia, pregătim conflictele de mâine care vor afecta ucrainenii".
Pe drum spre capitala Americii, preşedintele Ucrainei s-a oprit la Bruxelles pentru o discuţie cu şefa Comisiei Europene. Cei doi au participat apoi la o şedinţă online a Coaliţiei care sprijină Ucraina, alcătuită din peste 30 de ţări. România a fost reprezentată de preşedintele Nicuşor Dan, care şi-a întrerupt concediul pentru a lua parte la discuţii. Pentru prima dată, Statele Unite anunţă că vor interveni alături de aliaţii europeni dacă Ucraina va fi atacată după acordul de pace. O posibilă înţelegere ar aduce beneficii uriaşe Europei, implicit României.Înapoi la Homepage
