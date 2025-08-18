Șapte lideri europeni, între care președintele Franței și premierul Marii Britanii, merg astăzi la Washington pentru a-l sprijini pe Volodimir Zelenski în discuțiile cu Donald Trump. Liderul ucrainean a ajuns deja la Washington, declarându-se încrezător că va obține garanții de securitate cu sprijinul oficialilor europeni. Între timp, Trump a dezvăluit mesajul pe care îl va transmite oaspeţilor săi de la Casa Albă: Zelenski trebuie să accepte unele dintre condiţiile Rusiei pentru încetarea războiului din Ucraina.

UPDATE 12:30 Volodimir Zelenski va păși luni în Biroul Oval pentru una dintre cele mai cruciale întâlniri ale președinției sale: o șansă de a reseta relațiile cu Donald Trump, de a obține un sfârșit cât mai corect al războiului declanşat de Rusia și de a asigura garanții americane pentru viitorul securității Ucrainei.

Zelenski trebuie, de asemenea, să evite dezastrul ultimei sale întâlniri la Casa Albă, când vicepreședintele JD Vance l-a mustrat pe liderul ucrainean în fața camerelor, iar Trump l-a acuzat pe el și nu pe Vladimir Putin, care a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022, că "se joacă de-a Al Treilea Război Mondial", scrie Financial Times.

După acel fiasco, notează sursa citată, a părut că Kievul fusese abandonat de cel mai important partener militar al său. Relația s-a mai reparat între timp, deși este puțin probabil ca Zelenski să fie primit cu acelaşi fast ca Putin la summitul de săptămâna trecută din Alaska.

Însă, de data aceasta, Zelenski va sosi la Washington cu întăriri. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron, secretarul general al NATO Mark Rutte, premierul italian Giorgia Meloni şi liderul de la Helsinki Alexander Stubb sunt așteptați să participe la discuții.

Rusia continuă să atace Ucraina

UPDATE 12:15 În timp ce Volodimir Zelenski și liderii europeni se pregătesc să se întâlnească cu Donald Trump la Washington, forțele aeriene ucrainene au anunțat că Rusia a lansat patru rachete balistice și 140 de drone într-un atac nocturn asupra Ucrainei. Potrivit sursei, 88 de drone au fost doborâte.

Pe rețelele de socializare, șeful administrației prezidențiale de la Kiev a declarat că a avut loc un nou atac balistic rusesc asupra orașului Zaporojie. "Asta este exact dovada că Putin nu își dorește o încetare a focului. Se bucură să bombardeze orașe pașnice, în timp ce vorbește despre o presupusă dorință de a pune capăt războiului", a scris Andriï Iermak pe platforma X.

UPDATE 12:10 Diplomații europeni au fost avertizați de partenerii americani să fie pregătiți pentru o întâlnire trilaterală între Donald Trump, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, care ar putea avea loc la sfârșitul acestei săptămâni, potrivit surselor Sky News.

Dacă nu apar schimbări de ultim moment, SUA și statele UE au căzut de acord ca reuniunea să se desfășoare în Europa. În cadrul unei videoconferințe a "Coaliției de Voinţă” organizate în weekend, premierul Italiei, Giorgia Meloni, a propus ca întâlnirea să aibă loc la Roma, în timp ce președintele Franței, Emmanuel Macron, a venit cu varianta Geneva.

Atât Trump, cât și Zelenski ar prefera Roma, mai exact Vaticanul, însă Putin înclină spre Geneva, mai precizează sursa citată. Ministerele de Externe din Italia și Elveția au transmis că sunt pregătite să găzduiască discuțiile, iar diplomații europeni iau în calcul și alte opțiuni, precum Budapesta sau Helsinki.

UPDATE 11:50 China a declarat luni că speră într-un acord "acceptabil pentru toate părţile" în privinţa Ucrainei, înaintea unei întâlniri la Casa Albă între preşedintele american Donald Trump, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi mai mulţi lideri europeni.

"Sperăm că toate părţile şi toţi actorii vor participa la discuţiile de pace la momentul oportun şi vor ajunge la un acord de pace just, durabil, obligatoriu şi reciproc acceptabil cât mai curând posibil", a declarat Mao Ning, purtătoare de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe chinez, într-o conferinţă de presă. China "este încântată să vadă că Rusia şi Statele Unite menţin contactul, îşi îmbunătăţesc relaţiile şi promovează o soluţionare politică a crizei ucrainene", a subliniat ea.

Afirmaţia eronată făcută de Trump

UPDATE 11:40 Afirmaţia lui Donald Trump, care a declarat că Crimeea a fost "dată" Rusiei de predecesorul său, Barack Obama, "fără să se tragă un singur foc", este eronată, potrivit BBC.

Cel puțin doi soldați ucraineni au fost împușcați mortal de forțele ruse în Crimeea, în 2014. Serhiy Kokurin a fost împușcat în timp ce păzea o unitate militară la Simferopol, în martie. Un alt militar ucrainean Valentyn Fedun a fost rănit în timpul asaltului, dar a supraviețuit.

În luna aprilie a aceluiași an, maiorul Stanislav Karachevsky a fost împușcat mortal de un parașutist rus într-o unitate militară din apropiere de Saky. Într-un alt caz, nava militară ucraineană Cherkasy, a fost atacată de forțele ruse când încerca să părăsească Crimeea, potrivit sursei citate.

UPDATE 10:40 Premierul Finlandei, Petteri Orpo, a declarat luni că încetarea focului și garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt cele mai importante subiecte la întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și liderii europeni.

UPDATE 10:00 Steve Wikoff, una dintre figurile centrale al administrației Trump în procesul de pace din Ucraina, a declarat pentru CNN că liderul rus Vladimir Putin a făcut unele concesii legate de schimburile de teritorii pe care le cere. Duminică, Trump a transmis că Ucraina ar trebui să renunțe la dorința de a recâștiga Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014, și să nu adere niciodată la NATO.

În discuții sunt și regiunile Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson, pe care Rusia le-a anexat ilegal în 2023. Lugansk este singura regiune pe care Rusia o controlează aproape complet. În Donețk, Rusia nu a reușit să cucerească "centura fortificată".