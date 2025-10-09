Președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizează că o nouă mobilizare militară în Rusia ar putea declanșa un conflict de amploare în Europa și chiar un al treilea război mondial, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Moscova și NATO.

Zelenski: "Există un risc semnificativ ca Putin să declanşeze un război mondial" - Profimedia

Europa se confruntă cu un "risc semnificativ" de război dacă președintele rus Vladimir Putin va decide să lanseze o nouă mobilizare, a declarat Volodimir Zelenski în timpul unei întâlniri cu jurnaliștii, pe 8 octombrie, conform Mediafax.

Liderul de la Kiev a spus că o astfel de decizie ar putea marca o escaladare periculoasă a conflictului din Ucraina și ar amenința direct securitatea europeană.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Zelenski a amintit că prima mobilizare parțială din Rusia, din 2022, a dus la proteste masive și la fuga din țară a peste 260.000 de ruși.

Deși Kremlinul a declarat ulterior mobilizarea „încheiată”, niciun decret oficial nu a fost emis, iar Moscova a continuat recrutările prin contracte bine plătite pentru voluntari, scrie Kyiv Independent.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Declarațiile sale vin pe fondul unor provocări tot mai frecvente la adresa țărilor NATO.

În ultimele săptămâni, mai multe drone rusești au pătruns în spațiile aeriene ale Poloniei și României, iar trei avioane MiG-31 au intrat în zona Estoniei, determinând Tallinnul să invoce consultări în baza Articolului 4 al NATO.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă simţiţi stresaţi atunci când circulaţi pe străzile din România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰