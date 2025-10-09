Antena Meniu Search
Zelenski: "Există un risc semnificativ ca Putin să declanşeze un război mondial"

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizează că o nouă mobilizare militară în Rusia ar putea declanșa un conflict de amploare în Europa și chiar un al treilea război mondial, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Moscova și NATO.

de Redactia Observator

la 09.10.2025 , 15:40
Europa se confruntă cu un "risc semnificativ" de război dacă președintele rus Vladimir Putin va decide să lanseze o nouă mobilizare, a declarat Volodimir Zelenski în timpul unei întâlniri cu jurnaliștii, pe 8 octombrie, conform Mediafax.

Liderul de la Kiev a spus că o astfel de decizie ar putea marca o escaladare periculoasă a conflictului din Ucraina și ar amenința direct securitatea europeană.

Zelenski a amintit că prima mobilizare parțială din Rusia, din 2022, a dus la proteste masive și la fuga din țară a peste 260.000 de ruși.

Deși Kremlinul a declarat ulterior mobilizarea „încheiată”, niciun decret oficial nu a fost emis, iar Moscova a continuat recrutările prin contracte bine plătite pentru voluntari, scrie Kyiv Independent.

Declarațiile sale vin pe fondul unor provocări tot mai frecvente la adresa țărilor NATO.

În ultimele săptămâni, mai multe drone rusești au pătruns în spațiile aeriene ale Poloniei și României, iar trei avioane MiG-31 au intrat în zona Estoniei, determinând Tallinnul să invoce consultări în baza Articolului 4 al NATO.

