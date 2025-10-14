Zelenski i-a retras cetățenia ucraineană primarului Odessei, acuzat că deține pașaport rusesc

Președintele Volodimir Zelenski a semnat decretul de retragere a cetățeniei ucrainene pentru Hennadi Truhanov, primarul orașului Odesa, după ani de acuzații privind posibila sa cetățenie rusă. Decizia vine în urma unei petiții publice și a unor documente care sugerează că Truhanov a avut sau încă deține pașaport rusesc, în ciuda negărilor repetate.

Președintele Volodimir Zelenski i-a revocat primarul Odessei, Hennadi Truhanov, cetățenia ucraineană, după ani de acuzații potrivit cărora acesta ar fi deținut un pașaport rusesc, conform The Kyiv Independent.

"Prezența cetățeniei ruse a fost confirmată pentru anumite persoane. Decretul a fost semnat", a declarat președintele pe 14 octombrie, fără a-l numi pe primarul Odessei.

Decizia l-ar înlătura efectiv pe Truhanov din funcția sa. Primarul a anunțat că intenționează să conteste măsura în instanță.

Reprezentanți ai forțelor de ordine au confirmat pentru publicația Kyiv Independent că Zelenski a revocat cetățenia ucraineană a lui Truhanov, a balerinului Serhii Polunin și a fostului politician ucrainean Oleg Țariov.

Polunin și Țariov, care locuiesc în Rusia, și-au exprimat public sprijinul pentru războiul declanșat de Moscova împotriva Ucrainei. Truhanov, care trăiește în Ucraina, nu a făcut acest lucru.

Știrea a venit după câteva zile de speculații potrivit cărora președintele ar putea lua o astfel de măsură împotriva primarului, în timp ce Truhanov avertiza asupra "provocărilor" și nega că ar deține un pașaport rusesc.

Acuzații vechi și documente controversate

Informațiile potrivit cărora Truhanov ar fi deținut cetățenie rusă circulă încă din 2014. Jurnaliști ucraineni au relatat, citând documente obținute, că primarul Odessei a avut un astfel de pașaport în trecut.

După ce a negat în mod repetat acuzațiile, Truhanov și-a anulat pașaportul printr-o instanță din Rusia, în 2017, invocându-se nereguli procedurale. El a susținut că a aflat despre existența pașaportului "de pe internet". În 2018, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) a publicat o copie a pașaportului rusesc al lui Truhanov și documente offshore care arătau că acesta era înregistrat ca rezident în orașul Sergiev Posad, în regiunea Moscova.

Anul trecut, activistul Serhii Sternenko a făcut publice documente care ar arăta că Truhanov deține în continuare cetățenie rusă. Datele respective indicau, de asemenea, că o persoană cu același nume ca primarul Odessei ar fi solicitat deschiderea unui cont bancar în Rusia cu doar câteva săptămâni înainte de invazia pe scară largă lansată de Moscova împotriva Ucrainei.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) anunțase anterior că nu a găsit dovezi privind cetățenia rusă a lui Truhanov.

Pe 13 octombrie, a fost lansată o petiție prin care se cerea președintelui retragerea cetățeniei ucrainene a primarului din Odesa. Petiția a strâns cele 25.000 de semnături necesare în doar câteva ore.

Potrivit textului, presupusa dublă cetățenie a lui Truhanov "ridică probleme de securitate națională și afectează încrederea publicului în conducerea locală".

Truhanov, în vârstă de 60 de ani, este primar al orașului-port Odesa din 2014 și a fost reales de două ori. În ciuda numeroaselor scandaluri de corupție care i-au marcat cariera politică, a reușit până acum să își păstreze funcția.

De-a lungul anilor, Truhanov a fost perceput drept un simpatizant al Rusiei. Totuși, după declanșarea invaziei, s-a rebranduit ca patriot ucrainean, deși a continuat să se opună înlăturării monumentelor sovietice și redenumirii străzilor din Odesa, în cadrul procesului de decomunizare menit să rupă legăturile cu moștenirea imperială rusă.

În 2018, Truhanov a fost acuzat că a deturnat 92 de milioane de grivne (aproximativ 2,2 milioane de dolari), prin achiziționarea pentru primărie a clădirii fabricii Krayan la un preț supraevaluat.

Un tribunal din Odesa l-a achitat în 2019, pe fondul acuzațiilor de presiuni politice asupra judecătorilor. Ulterior, o instanță de apel a anulat verdictul și a redeschis cazul în 2021. Truhanov a fost arestat de două ori în această cauză, fiind eliberat ulterior pe cauțiune.

Decizie politică sau măsură legală?

Potrivit analistului politic Ihor Reiterovych, confirmarea de către președinte a cetățeniei ruse a lui Truhanov ar genera probleme politice, deoarece "în mod evident, ea datează de mult mai devreme".

Spre deosebire de alți primari vocali, Truhanov a criticat rareori guvernul central, în contextul presiunilor tot mai mari asupra autorităților locale.

În ultima săptămână, Zelenski a criticat deschis mai mulți oficiali locali, sugerând posibile schimbări în conducerea acestora.

Revocarea cetățeniei lui Truhanov vine la doar câteva săptămâni după o inundație devastatoare care a lovit Odesa, la sfârșitul lunii septembrie, provocând moartea a cel puțin 10 persoane. Autoritățile locale au fost criticate pentru modul în care au gestionat urmările dezastrului.

Întrebat despre situație, Zelenski a răspuns emoționat pe 11 octombrie: "Totul trebuie făcut consecvent și corect. Și ne vom ocupa și de situația din Odesa".

Retragerea cetățeniei ucrainene oficialilor nu este o practică nouă, însă a fost adesea însoțită de controverse.

Constituția Ucrainei interzice dubla cetățenie, dar garantează că niciun cetățean ucrainean nu poate fi lipsit de cetățenia sa. Totuși, aceasta îi conferă președintelui puterea de a o acorda sau de a o retrage.

Pierdera sau retragerea cetățeniei ucrainene poate constitui motiv legal pentru înlăturarea unei persoane din funcție, inclusiv a uneia alese, cum este cea de primar. Într-un asemenea caz, atribuțiile primarului sunt preluate de secretarul consiliului municipal, o poziție ocupată în prezent de Ihor Koval, reprezentant al partidului "Slujitorul Poporului", condus de Zelenski.

În condițiile legii marțiale, președintele are, de asemenea, autoritatea de a institui o administrație militară la nivel de oraș. Pe 14 octombrie, Zelenski le-a cerut comandantului-șef Oleksandr Sîrski și guvernatorului regiunii Odesa, Oleh Kiper, să analizeze această posibilitate, ca răspuns la o petiție publică.

