Zelenski, înainte de întâlnirea cu Trump: Ucrainenii luptă pentru pământul lor, pentru independenţa lor

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis un mesaj luni dimineaţa, la scurt timp înainte de întâlnirea cu liderul american Donald Trump, prin care şi-a reafirmat recunoştinţa faţă de SUA şi dorinţa de a pune capăt războiului cu Rusia. Zelenski va fi însoţit de alţi şapte lideri europeni la întâlnirea cu Donald Trump, care urmează să aibă loc luni, la 19:00 ora României (12:00 p.m. ET).

"Am ajuns deja la Washington, iar mâine mă voi întâlni cu președintele Trump. Tot mâine vom avea discuții și cu liderii europeni. Sunt recunoscător președintelui SUA pentru invitație. Cu toții împărtășim o dorință puternică de a pune capăt acestui război rapid și sigur. Și pacea trebuie să fie una durabilă. Nu ca în urmă cu ani, când Ucraina a fost forțată să renunțe la Crimeea și la o parte din estul nostru, o parte din Donbas, iar Putin a folosit-o pur și simplu ca pe o rampă de lansare pentru un nou atac. Sau când Ucrainei i s-au oferit așa-numite 'garanții de securitate' în 1994, dar acestea nu au funcționat. Desigur, Crimeea nu trebuia cedată atunci, la fel cum ucrainenii nu au cedat Kievul, Odesa sau Harkovul după 2022.

Ucrainenii luptă pentru pământul lor, pentru independența lor. Acum, soldații noștri au succese în regiunile Donețk și Sumî. Sunt încrezător că vom apăra Ucraina, vom garanta în mod eficient securitatea și că poporul nostru va fi mereu recunoscător președintelui Trump, tuturor americanilor, fiecărui partener și aliat pentru sprijinul și ajutorul lor de neprețuit.

Rusia trebuie să pună capăt acestui război, pe care ea însăși l-a început. Și sper că forța noastră comună cu America, cu prietenii noștri europeni, va constrânge Rusia să accepte o pace reală. Vă mulțumesc!" a scris Volodimir Zelenski pe platforma X.

Zelenski, susţinut la Casa Albă de mai mulţi lideri europeni

Din delegaţia care îl va însoţi pe Zelenski la Casa Albă fac parte: Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Alexander Stubb, Ursula von der Leyen şi Mark Rutte. Presa internaţională scrie că Donald Trump şi Volodimir Zelenski vor avea o întâlnire privată înainte ca şefii europeni să fie invitaţi la discuţii.

Preşedintele Donald Trump a dezvăluit recent faptul că Ucraina va trebui să accepte unele dintre condiţiile Rusiei pentru încetarea războiului din Ucraina, una dintre ele fiind aceea că Ucraina să nu adere la NATO. A doua condiţie este cedarea de către Ucraina a Crimeii.

