Șapte lideri europeni, între care președintele Franței și premierul Marii Britanii, merg astăzi la Washington pentru a-l sprijini pe Volodimir Zelenski în discuțiile cu Donald Trump. Liderul ucrainean a ajuns deja la Washington, declarându-se încrezător că va obține garanții de securitate cu sprijinul oficialilor europeni. Între timp, Trump a dezvăluit mesajul pe care îl va transmite oaspeţilor săi de la Casa Albă: Zelenski trebuie să accepte unele dintre condiţiile Rusiei pentru încetarea războiului din Ucraina.

Zelenski a ajuns deja la Washington. Cine sunt cei şapte lideri europeni care îl însoţesc la Casa Albă - Profimedia Images

Urmărește LIVE TEXT desfășurarea evenimentelor de la Casa Albă pe Observatornews.ro.

UPDATE 07:45 Conform unui comunicat transmis de Casa Albă, iată programul întâlnirilor dintre Trump, Zelenski și liderii europeni la Casa Albă:

12:00 p.m. ET → 19:00 (ora României): Sosirea liderilor europeni la Casa Albă

1:00 p.m. ET → 20:00 (ora României): Trump îl întâmpină pe Zelenski

1:15 p.m. ET → 20:15 (ora României): Întâlnire bilaterală Trump - Zelenski

2:15 p.m. ET → 21:15 (ora României): Trump îi întâmpină pe liderii europeni

3:00 p.m. ET → 22:00 (ora României): Întâlnire multilaterală cu liderii europeni

Mesajul lui Trump pentru Zelenski

UPDATE 07:30 În pragul discuţiilor extrem de importante cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi o delegaţie numeroasă de lideri europeni, preşedintele american Donald Trump a dezvăluit mesajul pe care îl va transmite oaspeţilor săi de la Casa Albă: Zelenski trebuie să accepte unele dintre condiţiile Rusiei pentru încetarea războiului din Ucraina, scrie CNN.

"Preşedintele Zelenski al Ucrainei poate pune capăt războiului cu Rusia aproape imediat, dacă doreşte, sau poate continua să lupte”, a scris Trump pe reţelele de socializare. „Amintiţi-vă cum a început totul. Nu poate primi înapoi Crimeea cedată de Obama (acum 12 ani, fără să se tragă un singur foc!), şi UCRAINA NU POATE ADERA LA NATO. Unele lucruri nu se schimbă niciodată!!!"

Mesajul subliniază presiunea cu care se va confrunta Zelenski luni, în contextul eforturilor lui Trump de a pune capăt conflictului. Cele două condiţii enumerate de acesta, cedarea de către Ucraina a Crimeii, anexată ilegal de Rusia în 2014, şi renunţarea definitivă la aderarea la NATO, se numără printre condiţiile impuse de Vladimir Putin pentru încheierea războiului.

Zelenski a ajuns deja la Washington

UPDATE 07:00 Volodimir Zelenski a ajuns deja la Washington. Acesta se va întâlni cu Trump pentru discuţii bilaterale în Biroul Oval, înainte ca preşedintele american să se întâlnească cu liderii europeni.

"Am ajuns deja la Washington, mâine (n.r. - luni) mă voi întâlni cu preşedintele Trump. Mâine vom discuta şi cu liderii europeni. Îi mulţumesc preşedintelui SUA pentru invitaţie. Cu toţii împărtăşim dorinţa puternică de a pune capăt rapid şi definitiv acestui război. Iar pacea trebuie să fie durabilă.

Nu aşa cum a fost acum câţiva ani, când Ucraina a fost forţată să renunţe la Crimeea şi la o parte din estul ţării noastre, o parte din Donbas, iar Putin a folosit pur şi simplu acest lucru ca trambulină pentru un nou atac. Sau când Ucraina a primit aşa-numitele „garanţii de securitate” în 1994, care nu au funcţionat. Desigur, Crimeea nu ar fi trebuit cedată atunci, la fel cum ucrainenii nu au cedat Kievul, Odesa sau Harkiv după 2022.

Ucrainenii luptă pentru pământul lor, pentru independenţa lor. În prezent, soldaţii noştri înregistrează succese în regiunile Doneţk şi Sumî. Sunt încrezător că vom apăra Ucraina, că vom garanta în mod eficient securitatea şi că poporul nostru va fi întotdeauna recunoscător preşedintelui Trump, tuturor americanilor şi tuturor partenerilor şi aliaţilor noştri pentru sprijinul şi ajutorul lor nepreţuit.

Rusia trebuie să pună capăt acestui război, pe care ea însăşi l-a început. Şi sper că forţa noastră comună, alături de America şi de prietenii noştri europeni, va obliga Rusia să încheie o pace adevărată. Vă mulţumesc!", a notat Zelenski pe X.

Trump va prezenta europenilor planul discutat cu Putin

În discuţia cu Donald Trump din Alaska, Vladimir Putin a oferit o singură variantă de încetare a focului în Ucraina. Un acord direct, care să respecte toate condiţiile Kremlinului, fără niciun armistiţiu. Scenariu care pune România într-o poziţie delicată.

La nivel teritorial, Putin vrea acces extins la Marea Neagră, recunoaşterea oficială a Crimeei şi culoar direct către acest teritoriu. Aşa că, cere Donbasul, ocupat deja aproape în totalitate, Zaporojie şi Herson. Teritorii controlate, în prezent, de ruşi, în proporţie de 75%. La schimb, se retrage din Centru şi Vest, din Dnipro, Harkov şi Nikolaiev.

Asta ar aduce Moscovei acces la zonele bogate în minerale din Donbas, în special titan, uraniu şi litiu, folosite în industria de Apărare, energie şi high-tech. Lucrul cel mai important. Dacă Zelenski acceptă revendicările teritoriale ale lui Putin, Rusia s-ar apropia de România cu peste 100 de kilometri şi ar ajunge, în linie dreaptă, la 262 de kilometri distanţă de de Tulcea.

Statele Unite spun că Trump şi Putin au convenit în timpul întâlnirii din Alaska asupra unor garanţii de securitate solide. Acelaşi lucru l-a cerut, însă, şi Rusia. La rândul său, Marco Rubio a ameninţat ţara cu noi sancţiuni dacă nu va fi încheiat un acord. "Este foarte important să punem capăt acestui război. Acest război nu se va îmbunătăţi, doar se va înrăutăţi odată cu trecerea timpului. Ameninţă să se răspândească şi în alte zone. Trebuie oprit".

Planul îi va fi prezentat preşedintelui Ucrainei astăzi în Biroul Oval, după jumătate de an de la întâlnirea cu scântei în care Trump şi JD Vance l-au certat pentru că nu acceptă propunerile lui Putin.

Cine face parte din delegaţie

Din delegaţia care îl va însoţi pe Zelenski la Casa Albă fac parte: Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Alexander Stubb, Ursula von der Leyen şi Mark Rutte. Presa internaţională scrie că Donald Trump şi Volodimir Zelenski vor avea o întâlnire privată înainte ca şefii europeni să fie invitaţi la discuţii.

Preşedintele francez a repetat înainte de întâlnire că există un singur agresor şi acela este Rusia. "Cred că preşedintele Trump vrea pace? Da. Nu cred că preşedintele Putin vrea asta. Cred că vrea capitularea Ucrainei, asta a propus. Dacă suntem slabi astăzi cu Rusia, pregătim conflictele de mâine care vor afecta ucrainenii".

Pe drum spre capitala Americii, preşedintele Ucrainei s-a oprit la Bruxelles pentru o discuţie cu şefa Comisiei Europene. Cei doi au participat apoi la o şedinţă online a Coaliţiei care sprijină Ucraina, alcătuită din peste 30 de ţări. România a fost reprezentată de preşedintele Nicuşor Dan, care şi-a întrerupt concediul pentru a lua parte la discuţii. Pentru prima dată, Statele Unite anunţă că vor interveni alături de aliaţii europeni dacă Ucraina va fi atacată după acordul de pace. O posibilă înţelegere ar aduce beneficii uriaşe Europei, implicit României.

