Zelenski, presat să semneze capitularea Ucrainei. Europenii nu au fost consultați. Planul, aprobat de Trump

Președintele SUA, Donald Trump, a aprobat "planul de pace" în 28 de puncte între Rusia și Ucraina, elaborat în secret în ultimele săptămâni de înalți oficiali ai administrației sale, în consultare cu trimisul Kremlinului Kirill Dmitriev și oficiali ucraineni, relatează NBC News, citând un înalt oficial al administrației Trump. Potrivit presei, Ucraina a primit o nouă propunere de pace din partea SUA care presupune ca ea să cedeze teritorii Rusiei şi să-şi reducă armata la jumătate.

Potrivit oficialului citat de NBC News, la elaborarea planului de pace au participat trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio și ginerele președintelui, Jared Kushner.

NBC News: Trump aprobă noul plan de pace pentru Ucraina

"Planul se concentrează pe oferirea de garanții de securitate ambelor părți, pentru a asigura o pace durabilă. Include ceea ce Ucraina își dorește și are nevoie pentru a obține o pace de lungă durată", a declarat oficialul citat. Acesta nu a oferit detalii despre plan, susținând că acesta este încă supus negocierilor.

Articolul continuă după reclamă

Alți trei oficiali americani au declarat pentru NBC News că planul ar putea fi definitivat la întâlnirea dintre președintele Volodimir Zelenski și o delegație a Pentagonului sosită în Ucraina. Un oficial american a descris această vizită ca făcând parte din planul Casei Albe pentru "relansarea negocierilor de pace". Deși eforturile americane de a relansa discuțiile par să câștige avânt, Kremlinul nu dă semne că și-ar fi schimbat condițiile pentru încheierea războiului, nici nu a confirmat, dar nici nu a infirmat discuțiile despre planul de pace în 28 de puncte, subliniază NBC News.

Ucraina nu a participat la elaborarea planului, potrivit unei surse apropiate guvernului ucrainean și unui oficial european. Ucraina a fost informată despre liniile generale ale planului, dar nu a primit detalii și nu i s-a cerut să contribuie cu sugestii, au declarat cele două surse. Oficialii ucraineni consideră că momentul în care a fost lansată propunerea, izbucnirea unui scandal uriaş de corupție care afectează guvernul președintelui Zelenski, nu este o coincidență, potrivit sursei apropiate guvernului. Aceștia văd inițiativa cel mai probabil ca pe o încercare a Kremlinului de a profita de o eventuală şubrezire a conducerii ucrainene.

Politico a relatat ieri că secretarul armatei americane, Daniel Driscoll (n.r. responsabil de conducerea administrativă și politică a Armatei SUA), însoțit de doi generali cu patru stele și alți oficiali militari americani de rang înalt, efectuează o vizită extrem de neobișnuită și neanunțată la Kiev, pentru a se întâlni cu Zelenski, precum și cu alte figuri importante din conducerea Ucrainei.

Un reprezentant al Pentagonului a confirmat că Driscoll a fost informat despre planul în 28 de puncte, dar a spus că acesta nu reprezintă subiectul principal al întâlnirilor sale de la Kiev. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia "nu are planuri" de a se întâlni cu Driscoll după discuțiile acestuia la Kiev, indicând că, de la negocierile din Alaska din august, puține lucruri s-au schimbat.

Oficial de la Casa Albă: "Nu ne pasă de europeni. Important e să accepte Ucraina"

"Nu ne pasă de europeni. Important e să accepte Ucraina", a declarat un oficial de la Casa Albă pentru Politico. "Casa Albă simte că, în acest moment, având în vedere scandalurile de corupție care l-au afectat pe Zelenski și modificările de pe linia frontului, Ucraina se află într-o situație în care ar putea accepta acest acord. Ei spun că este rezonabil", a explicat Politico.

Presă: Zelenski presat să semneze capitularea Ucrainei

Axios a fost prima publicație care a relatat despre un plan de pace secret, negociat direct între Casa Albă și Kremlin. Între timp, Financial Times a publicat detalii despre plan, catalogându-l drept o capitulare a Ucrainei. Conform documentului, Ucrainei i s-ar impune să cedeze complet Donbasul, inclusiv zonele pe care armata rusă nu le controlează încă. De asemenea, Kievul ar trebui să reducă la jumătate efectivul forțelor sale armate. Ucraina ar fi obligată, dacă acceptă planul, să renunțe la dezvoltarea și fabricarea de armament propriu, iar ajutorul american ar urma să fie redus. În plus, limba rusă ar trebui recunoscută ca limbă oficială de stat în Ucraina, iar Biserica Ortodoxă Rusă să primească un statut oficial.

"Un document puternic înclinat spre Rusia", "un plan foarte confortabil pentru Putin" sau "un amestec de propuneri reale, cu intenții bune", au fost câteva dintre reacțiile unor oficiali informați în legătură cu planul. Casa Albă mizează pe vulnerabilitatea liderului ucrainean, afectat de scandalurile de corupție și de situația fragilă de pe front, pentru a-l forța să accepte acordul, susține Politico. "Ucraina e în punctul în care ar putea accepta acest plan", a declarat un oficial american pentru sursa citată.

AFP relatează citând surse ucrainene că propunerea include "recunoaşterea anexării Crimeei şi a altor regiuni ocupate de Rusia" şi "reducerea armatei la 400.000 de persoane". Ucraina ar trebui de asemenea să renunţe la toate armele sale cu rază lungă de acţiune. "O nuanţă importantă este că nu înţelegem dacă este vorba cu adevărat de un plan Trump" sau al "anturajului său", a adăugat un înalt responsabil ucrainean.

Casa Albă încearcă să pună capăt zvonurilor că planul e favorabil Moscovei

Între timp, Kyiv Post relatează că Casa Albă a respins ferm zvonurile despre un plan de pace care ar fi favorabil Rusiei. Oficialii americani și europeni consideră această "propunere" o tactică rusească clasică de dezinformare, o "fantezie maximalistă a Kremlinului", fără susținere reală în politica americană. Oficialii americani, precum Marco Rubio, au confirmat că se analizează "idei" pentru o soluție pașnică, dar neagă existența unui plan concret sau favorabil Moscovei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii? Singuri Agenţii

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰