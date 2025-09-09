Zelenski: Putin i-a spus lui Trump că va cuceri Donbasul până la sfârșitul lui 2025

Președintele rus Vladimir Putin i-a transmis Casei Albe prin emisarului special american Steve Witkoff că plănuiește să ocupe regiunea Donbas din estul Ucrainei până la sfârșitul anului 2025, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-un interviu pentru ABC News, publicat pe 9 septembrie.

"Adică, el (Putin) a spus că va cuceri Donbasul în două-trei luni, maximum patru, asta le-a spus americanilor, Casei Albe și reprezentantului președintelui Trump, Witkoff", a spus Zelenski. Donbasul este regiunea estică ce cuprinde provinciile Donețk și Lugansk. În prezent ruşii susţin că au control asupra a 99.7% din Lugansk şi 79% din Doneţk.

Liderul ucrainean a avertizat că planurile Moscovei ar putea costa "ani și un milion de oameni" sau chiar "două-trei milioane de cadavre", dacă Rusia își accelerează ofensiva. Declarațiile vin în contextul în care presa occindetală a relatat că Putin ar fi cerut ca Ucraina să cedeze Donbasul în schimbul păcii.

Mai exact, dacă trupele ucrainene se retrag din această regiune, Moscova ar îngheța războiul pe actuala linie a frontului. Kremlinul ar fi urmat astfel să renunţe la restul regiunilor Herson şi Zaporojie în condiţiile în care controlează 74% din regiunea Zaporojie şi 76% din regiunea Herson. Rusia ar fi urmat să se retragă şi din teritoriile ocupate în regiunile Sumî și Harkov. Kremlinul nu a confirmat public un asemenea plan.

În 2024, Putin anunţa că vrea controlul total asupra celor patru regiuni ucrainene anexate ilegal în 2022 şi interzicerea aderării Ucrainei la NATO. Potrivit unor surse citate de Reuters, Putin consideră că armata sa "câștigă" pe front, deși a înaintat lent în ultimii 2 ani. Zelenski a estimat pe 20 august că Rusiei i-ar mai trebui încă patru ani pentru a cuceri complet Donbasul.

