Zelenski: Putin va fi forțat să facă pace. Trebuie să-l lăsăm fără mașinăria de război

Putin va fi forțat să facă pace. Trebuie să tăiem resursele mașinăriei de război ruse, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, joi la Paris, la o conferinţă de presă comună cu preşedintele francez Emmanuel Macron, după o nouă reuniune a liderilor ţărilor care susţin Ucraina.

Președintele Ucrainei a declarat joi la Paris că există deja o bază pentru viitoarele garanții de securitate oferite Ucrainei, fiind pregătite inclusiv documente, fără a detalia însă. "Există un cadru de bază al garanțiilor de securitate. O armată ucraineană puternică este și va fi un element central al garanțiilor de securitate. Aceasta include finanțarea și furnizarea de arme", a subliniat Zelenski după o nouă reuniune a liderilor țărilor care susțin Ucraina în "Coaliția celor dispuși", urmată de o videoconferință între un grup de lideri europeni, preşedintele ucrainean și Donald Trump.

Potrivit acestuia, prezența trupelor europene în Ucraina va face parte, în mod cert, din cadrul garanțiilor de securitate. Totuși, nu a fost dezvăluit ce țări și câți militari vor fi implicați. Liderul ucrainean a mai remarcat că liniile de producție europene, din industria de apărare, nu funcționează suficient de bine, iar volumul și viteza ar trebui să fie mai mari. Zelenski susține că aproape 60% din toate armele folosite în Ucraina sunt produse pe plan intern.

Zelenski a mai declarat că a propus Statelor Unite să ia în considerare un format special pentru a proteja cerul Ucrainei. "Dacă vom primi un semnal pozitiv din partea SUA, pentru că, tehnic, multe depind de ei în acest format al protecției aeriene, vom fi bucuroși să împărtășim informațiile", a precizat Zelenski.

El a adăugat că aderarea Ucrainei la UE a fost inclusă într-un punct separat al garanțiilor de securitate.

Zelenski a explicat și ce au discutat liderii europeni cu Donald Trump în videoconferința de joi. "În primul rând despre cum să forțăm Rusia către o pace reală. Cel mai important este presiunea, inclusiv presiunea economică, pentru a forța Rusia să pună capăt războiului. Cheia păcii este să lăsăm mașinăria de război rusă fără bani și resurse".

"Trump este foarte nemulţumit că petrolul rusesc este în continuare cumpărat de Europa", a mai spus Zelenski, insistând asupra Ungariei şi Slovaciei, ţări cu ale căror guverne are relaţii tensionate din cauza războiului.

Separat, Volodimir Zelenski a comentat propunerea recentă a lui Putin de a organiza o întâlnire la Moscova. Potrivit lui, Rusia face tot posibilul pentru a amâna o întâlnire. "Partenerii americani ne-au spus că Putin m-a invitat la Moscova. Eu cred că, dacă vrei să nu aibă loc o întâlnire, atunci mă inviți la Moscova. Prin urmare, consider că, dacă Rusia a început să vorbească despre o întâlnire, este deja un lucru bun. Dar deocamdată nu vedem dorința lor de a pune capăt războiului", a spus Zelenski.

