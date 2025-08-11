Europa tremură înainte de summitul dintre Donald Trump şi Vladimir Putin. În absenţa lui Zelenski, Macron sau Starmer, temerile sunt că pacea se va încheia în condiţiile impuse de Kremlin, iar o mare parte a Ucrainei va rămâne sub controlul Rusiei. De altfel, presa de la Moscova anunţă că cei doi lideri au ajuns deja la un acord pentru încheierea conflictului.

Din declaraţiile făcute până acum de Trump şi de liderii europeni se preconizează un scenariu negru pentru Ucraina. Armata lui Zelenski ar putea fi forţată să se retragă total din Doneţk şi Lugansk în schimbul încetării luptelor. În plus, Rusia ar urma să păstreze teritoriile pe care le controlează acum în Herson şi Zaporojie pe o perioadă lungă de timp. Informaţia a fost confirmată de şeful NATO, care a făcut comparaţia cu situaţia ţărilor baltice după 1945.

Un posibil acord trebuie să vină la pachet şi cu garanţii de securitate pentru Ucraina

"Aşa cum ştiţi, Statele Unite au avut ambasade în Lituania, Letonia şi Estonia între 1940 şi 1991, recunoscând faptul că teritoriile erau controlate de Uniunea Sovietică, dar fără să accepte acest lucru în sens legal. Apoi, Putin trebuie să îşi ia angajamentul că va discuta faţă în faţă cu Zelenski. Nu poate face acest lucru prin intermediul preşedintelui Trump", a declarat Mark Rutte, secretarul general al NATO. Înţelegerea ar urma să fie parafată vineri, în Alaska, de Donald Trump şi Vladimir Putin. Liderul de la Casa Albă ar vrea ca Zelenski să fie şi el prezent, fără să se vadă cu omologul rus, dar Kremlinul nu e de acord. Liderii europeni se opun unei înţelegeri ruso-americană fără consultarea Ucrainei. Aşa că Planul lui Trump riscă să fie refuzat de Kiev. Constituţia ţării interzice renunţarea la teritorii, iar Zelenski are sprijinul necondiţionat al aliaţilor europeni.

"Înțelegem intenția Rusiei de a încerca să înșele America şi nu vom permite acest lucru! Cauza principală a acestor crime este dorința lui Putin de a purta război", a declarat Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei. "Probabil, atât ruşii cât şi ucrainenii vor fi nemulţumiţi de acord, la final. Dacă europenii vor să facă un pas în faţă, să cumpere arme de la producătorii americani, suntem de acord, dar noi nu vom mai finanţa războiul", a declarat JD Vance, vicepreşedintele SUA.

Un posibil acord trebuie să vină la pachet şi cu garanţii de securitate pentru Ucraina. În plus, Kievul şi liderii europeni cer un armistiţiu oficial înaintea de a fi semnat orice document. Bloomberg scrie că Macron, Merz şi ceilalţi încearcă să poarte discuţii cu Trump înainte de summit. Eforturile lor sunt ironizate la Moscova. Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev a scris că "imbecilii europeni încearcă să împiedice Statele Unite să rezolve conflictul ucrainean".

