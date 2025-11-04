Zi decisivă pentru New York. Trump îndeamnă cetățenii să-l voteze pe Andrew Cuomo pentru funcţia de primar

Zi crucială pentru cel mai mare oraş american! New yorkezii îşi aleg astăzi primarul. Ultimele sondaje îl dau învingător pe candidatul democrat, Zohran Mamdani. Candidatul are şi susţinerea lui Barack Obama. Dacă va ieşi învingător, va deveni cel mai tânăr primar din ultimul secol şi primul lider musulman şi sud-asiatic al oraşului. Mamdani e urmat în sondaje de Andrew Cuomo, fostul său coleg de partid şi susţinut de Donald Trump. Republicanii nu au mai câştigat alegerile pentru primăria New York de 13 ani.

Preşedintele SUA, Donald Trump, îl susţine pe Andrew Cuomo în cursa pentru funcţia de primar al oraşului New York, îndemnând alegătorii să nu îl voteze pe candidatul de stânga Zohran Mamdani, potrivit BBC.

"Indiferent dacă vă place sau nu Andrew Cuomo, nu aveţi de ales. Trebuie să-l votaţi şi să speraţi că va face o treabă fantastică", a scris Trump luni seara pe Truth Social. "El este capabil de asta, Mamdani nu!" Susţinerea timidă a fostului guvernator al New York-ului vine în ajunul alegerilor primariale, care sunt urmărite cu mare interes.

Duminică, preşedintele a declarat că ar fi reticent să trimită fonduri federale oraşului său natal, New York, dacă Mamdani ar fi ales. "Va fi dificil pentru mine, în calitate de preşedinte, să acord sume mari de bani oraşului New York, deoarece dacă un comunist conduce New York-ul, tot ce faci este să iroseşti banii pe care îi trimiţi acolo", a declarat Trump într-un interviu televizat.

Sondajele de opinie indică faptul că Mamdani, candidatul democrat, este în faţa lui Cuomo, care candidează ca independent după ce Mamdani l-a învins în primarele democrate. Candidatul republican, Curtis Sliwa, se află în urma lor. Trump, de asemenea republican, a refuzat să-l susţină pe Sliwa în postarea sa, spunând că "un vot pentru Curtis Sliwa... este un vot pentru Mamdani".

În ceea ce priveşte finanţarea federală, preşedintele a adăugat că "este foarte puţin probabil să contribui cu fonduri federale, altele decât minimul necesar", dacă Mamdani va fi ales.

Administraţia Trump a încercat în repetate rânduri să reducă subvenţiile şi finanţarea federală pentru proiecte situate în principal în zone conduse de democraţi. Oraşul New York a primit 7,4 miliarde de dolari (5,7 miliarde de lire sterline) în finanţare federală în acest an fiscal.

