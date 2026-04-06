În mai puţin de 24 de ore am putea afla dacă vom avea pace sau în continuare război în Orientul Mijlociu. Un plan de armistiţiu a fost trimis la Washington şi Teheran, de către echipa de mediatori. Se discută şi redeschiderea strâmtorii Ormuz, pas esenţial pentru a evita o criză economică mondială. Iranul are răgaz până mâine seară să îl accepte, în caz contrar Donald Trump ameninţă că va dezlănţui Iadul.

Planul prevede o încetarea a focului pentru 45 de zile. Asta ar oferi timp pentru negocierea incheierii războiului. Armistiţiul vine la finalul unui weekend în care Donald Trump a dat Iranului un răgaz de 48 de ore pentru a redeschide strâmtoarea Ormuz.

Dacă ultimatumul pică, armata americană va începe să arunce în aer centrale electrice şi poduri.

"Am putea pleca acum şi le-ar lua 15 ani să reconstruiască tot ce au avut, dar vreau să termin. Iranul nu poate avea arma nucleară. Sunt nebuni şi nu le poţi da arme nucleare pe mână", a declarat președintele american Donald Trump.

Despre propunerea de armistiţiu spune că nu este foarte mulţumit de ea, însă americanii nu îşi mai doresc acest război.

"Din păcate, cetăţenii americani vor să ne întoarcem acasă. Dacă ar fi după mine, le-aş lua petrolul, aş pune mâna pe el şi aş face o groază de bani. Aş avea grijă şi de oamenii din Iran, mult mai bine decât au avut grijă de ei până acum", a declarat Trump.

În premieră, Trump a recunoscut şi că în timpul protestelor din ianuarie din Iran, le-a trimis arme manifestanţilor prin intermediul kurzilor, dar acestea nu ar fi ajuns la iranieni.

Iranul îl acuză pe Trump că instigă la crime de război şi refuză un acord temporar. În plus, nu va permite tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz dacă nu primeşte despăgubiri de război.

"Iranienii nu bagă în general în seamă declaraţiile lui (Donald Trump - n.r), întrucât consideră că e lipsit de echilibru personal, comportamental şi verbal şi că îşi schimbă constant poziţiile, adesea contradictorii. În ceea ce priveşte strâmtoarea, aceasta este deschisă lumii, dar închisă duşmanilor Iranului", a declarat Sayed Reza Salihi-Amiri, ministrul iranian al Culturii.

Regimul de la Teheran plusează şi ameninţă acum că ar putea închide cu ajutorul rebelilor din Yemen şi strâmtoarea Bab el Mandeb, poartă de acces direct spre Canalul Suez.

