Zona vulcanului Etna a fost interzisă pentru turişti din cauza activităţii vulcanice crescute.

Ghizii din Peninsulă au anunţat că zonele de peste 2500 de metri înălţime nu mai pot fi accesate de vizitatori, după ce au fost observate râuri uriaşe de lavă.

Etna, cu o altitudine de peste 3.000 de metri, este cel mai mare vulcan activ din Europa.

