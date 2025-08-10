Horoscop 11 august 2025. Unii nativi trăiesc o nouă dragoste, alții se gândesc la despărțire

Horoscop 11 august 2025. Astrologii au veşti bune în dragoste și carieră pentru unii dintre nativii zodiacului. Vărsătorii găsesc soluţia la o problemă cu ajutorul unui vis. În cazul Săgetătorilor, un documentar trezește idei pentru un proiect de suflet.

Horoscop 11 august 2025 Berbec

Berbecii găsesc o idee creativă din senin; notați-o și testați-o curând. În relații, nu reacționați la primul impuls!

Horoscop 11 august 2025 Taur

Articolul continuă după reclamă

Nativii Taur au parte de un simț pragmatic fin care nu îi lasă să risipească resurse. În relaţii, partenerul cere mai multă afecțiune, nu doar planuri.

Horoscop 11 august 2025 Gemeni

În cazul Gemenilor, inspirația artistică colorează discursul și captivează audiența. Atenție la detaliile logistice, altfel farmecul se topește în stres.

Horoscop 11 august 2025 Rac

Racii sunt foarte implicaţi şi empatici. În familie, lăsați-vă și voi ascultați, nu doar ascultători.

Horoscop 11 august 2025 Leu

Leii sunt magneți pentru complimente, strălucesc fără efort. În dragoste, reînnoiți jurămintele în stilul vostru romantic.

Horoscop 11 august 2025 Fecioară

Fecioarele observă un detaliu salvator într-un raport. Nu confundați perfecțiunea documentelor cu perfecțiunea relațiilor.

Horoscop 11 august 2025 Balanţă

În privinţa Balanțelor, armonia este testată de o glumă deplasată a cuiva; răspundeți cu grație, nu cu ironie. În cuplu, negocierea devine artă.

Horoscop 11 august 2025 Scorpion

La Scorpioni, intuiția dezvăluie adevăruri: decideți ce informații împărtășiți. Gelozia nu vă servește – cereți clarificări direct.

Horoscop 11 august 2025 Săgetător

În cazul Săgetătorilor, un documentar trezește idei pentru un proiect de suflet; notați planul. Partenerul vrea să fie inclus din primul minut.

Horoscop 11 august 2025 Capricorn

Capricornii sunt foarte inspiraţi pe plan profesional. În familie, renunțați la tonul autoritar la cină.

Horoscop 11 august 2025 Vărsător

Vărsătorii găsesc soluţia la o problemă cu ajutorul unui vis. În dragoste, lăsați inovația deoparte și alegeți simplitatea.

Horoscop 11 august 2025 Peşti

Pentru Pești, intuiția este busola zilei: urmează-o în artă, nu în anxietăți. În cuplu, granițele clare fac loc emoţiilor pozitive.

Liana Nica Like

Întrebarea zilei Ești de acord cu interdicția de a cumpăra/vinde mașini dacă ai restanțe la impozite sau amenzi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰