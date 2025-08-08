Horoscop săptămânal Balanţă 11-15 august 2025. Săptămâna aduce pentru aceşti nativi claritate în carieră, șanse financiare prin colaborări și oportunități în dragoste. Mercur își reia mersul direct, deblocând proiecte amânate, iar Venus alături de Jupiter promite sprijin, inspirație și întâlniri cu oameni influenți.

Mercur își reia mersul direct în zona carierei și a obiectivelor de viitor, ceea ce te ajută să clarifici o serie de neînțelegeri sau întârzieri din ultimele săptămâni. Venus în conjuncție cu Jupiter aduce protecție și inspirație, mai ales în legătură cu proiecte de grup sau colaborări cu persoane influente.

Este posibil să primești sfaturi valoroase sau o propunere neașteptată. Sextilul dintre Mercur și Marte îți dă energie mentală și capacitatea de a lua decizii rapide, mai ales când apar oportunități care necesită acțiune imediată.

Bani: Se conturează șansa unei creșteri de venit printr-un proiect comun sau o colaborare care îți pune în valoare abilitățile diplomatice. Este o perioadă bună pentru a renegocia contracte, a cere oferte mai bune sau a găsi soluții financiare creative. Ai grijă să nu te lași influențat de promisiuni fără acoperire; verifică atent detaliile înainte de a semna un acord.

Dragoste: Dacă ești într-o relație, este momentul perfect pentru a planifica o activitate în doi care să vă scoată din rutină. Dacă ești singur, Venus și Jupiter favorizează întâlnirile prin cercul de prieteni sau la evenimente sociale. Atragi persoane cu o atitudine pozitivă și deschisă, iar o conversație aparent banală poate să devină începutul unei legături importante.

