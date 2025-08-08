Horoscop săptămânal Berbec 11-15 august. Nativii în Berbec se pot aştepta la o veste bună legată de un proiect amânat sau de o plată întârziată. Venus şi Jupiter susţin atmosfera caldă din cuplu, iar nativii singuri se pot aştepta să îşi găsească pe cineva.

Mercur își reia mersul direct, ceea ce deblochează conversații și negocieri care păreau blocate. Venus și Jupiter, în conjuncție în zona familiei, pun accent pe armonia în mediul domestic, posibil printr-un eveniment frumos acasă sau printr-o rezolvare benefică a unei situații imobiliare. Sextilul dintre Mercur și Marte îți oferă determinare și viteză de reacție în relațiile cu colegii sau colaboratorii.

Bani: Poți primi o veste bună legată de un proiect amânat sau de o plată întârziată. Mercur, revenit la mers direct, favorizează discuțiile clare despre condiții financiare și îți permite să renegociezi un contract în avantajul tău. Este o perioadă favorabilă pentru a investi în obiecte de valoare pentru locuință, mai ales dacă acestea îți aduc confort pe termen imediat.

Dragoste: Venus și Jupiter susțin atmosfera caldă în cuplu, mai ales în cadrul familial. Dacă ești singur, există șansa să cunoști pe cineva prin intermediul rudelor sau la un eveniment privat. Comunicarea devine mai fluentă, iar dorința de a împărtăși planuri de viitor cu partenerul aduce mai multă apropiere.

