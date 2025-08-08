Horoscop săptămânal Capricorn 11-15 august 2025

Mercur își reia mersul direct în zona resurselor comune și a transformărilor personale, aducând claritate în privința unor chestiuni financiare complexe sau a unor procese interne. Venus și Jupiter, în conjuncție, îți activează relațiile apropiate, aducând armonie și sprijin din partea partenerilor, fie ei de viață sau de afaceri. Marte, în sextil cu Mercur, îți oferă curajul de a aborda subiecte delicate și de a găsi soluții rapide.

Bani: Este o perioadă bună pentru a clarifica datorii, împrumuturi sau partajul unor bunuri. Poți primi o susținere financiară din partea unei persoane de încredere sau printr-o colaborare avantajoasă. Verifică însă detaliile juridice ale oricărui acord înainte de a-l semna.

Dragoste: În relațiile existente, este momentul pentru conversații profunde care aduc mai multă încredere și apropiere. Dacă ești singur, Venus și Jupiter pot aduce o conexiune intensă, poate chiar transformatoare, cu cineva care intră brusc în viața ta. Este important să lași lucrurile să curgă natural și să nu grăbești pașii.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei În ultimul an, ți-a fost greu să-ți cumperi lucruri de bază? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰