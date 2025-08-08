Horoscop săptămânal Peşti 11-15 august 2025. Peștii au parte de o săptămână în care ordinea și inspirația merg mână în mână. Mercur, revenit la mers direct, aduce claritate în muncă și rutină, iar conjuncția Venus-Jupiter aprinde sectorul creativității, oferind șansa de a transforma o pasiune într-un proiect bănos.

Mercur își reia mersul direct în zona muncii și a rutinei, aducând mai multă ordine și claritate în programul tău. Venus și Jupiter, în conjuncție, îți activează sectorul creativității și al pasiunilor, inspirându-te să te dedici unei activități care îți aduce bucurie. Marte, prin sextil cu Mercur, îți dă energia de a transforma o idee creativă într-un proiect concret.

Bani: Este o perioadă bună pentru a găsi soluții la probleme financiare prin creativitate sau printr-un proiect suplimentar. Posibil să primești o ofertă de colaborare care îți permite să îți valorifici talentele. Atenție însă la tendința de a subestima timpul și efortul necesar.

Dragoste: Dacă ești într-o relație, atmosfera este mai jucăușă și mai romantică, favorizând activități relaxante împreună. Dacă ești singur, Venus și Jupiter îți pot aduce o atracție spontană, poate chiar printr-un context artistic sau recreativ.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei În ultimul an, ți-a fost greu să-ți cumperi lucruri de bază? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰