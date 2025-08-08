Horoscop săptămânal Săgetător 11-15 august 2025. Începutul săptămânii îi provoacă pe Săgetători să își lărgească orizonturile, atât în plan personal, cât și profesional.

Aceasta este o săptămână de expansiune intelectuală și emoțională. Mercur, revenind la mers direct, îți clarifică planurile de călătorie, studiile sau un proiect internațional. Venus și Jupiter, în conjuncție, activează sectorul cunoașterii și al explorării, inspirându-te să îți lărgești orizonturile și să accepți provocări noi. Marte, prin sextil cu Mercur, îți aduce energia necesară pentru a acționa concret asupra unei idei care te entuziasmează.

Bani: Se pot ivi șanse de câștig prin proiecte legate de educație, consultanță sau activități online. Este un moment bun pentru a-ți diversifica sursele de venit sau pentru a investi într-un curs care să îți aducă beneficii pe termen apropiat. Ai grijă la riscurile inutile în investiții, chiar dacă entuziasmul este mare.

Dragoste: Dacă ești într-o relație, energia acestei săptămâni aduce mai multă deschidere și dorință de a experimenta împreună lucruri noi. Dacă ești singur, Venus și Jupiter pot aduce o persoană interesantă dintr-un alt mediu cultural sau geografic. Comunicarea sinceră și schimbul de idei vor fi cheia unei atracții puternice.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei În ultimul an, ți-a fost greu să-ți cumperi lucruri de bază? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰