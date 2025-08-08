Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Horoscop săptămânal Săgetător 11-15 august 2025

Horoscop săptămânal Săgetător 11-15 august 2025. Începutul săptămânii îi provoacă pe Săgetători să își lărgească orizonturile, atât în plan personal, cât și profesional.

de Redactia Observator

la 08.08.2025 , 22:53
Horoscop săptămânal Săgetător 11-15 august 2025 Horoscop săptămânal Săgetător 11-15 august 2025 - Shutterstock

Aceasta este o săptămână de expansiune intelectuală și emoțională. Mercur, revenind la mers direct, îți clarifică planurile de călătorie, studiile sau un proiect internațional. Venus și Jupiter, în conjuncție, activează sectorul cunoașterii și al explorării, inspirându-te să îți lărgești orizonturile și să accepți provocări noi. Marte, prin sextil cu Mercur, îți aduce energia necesară pentru a acționa concret asupra unei idei care te entuziasmează.

Bani: Se pot ivi șanse de câștig prin proiecte legate de educație, consultanță sau activități online. Este un moment bun pentru a-ți diversifica sursele de venit sau pentru a investi într-un curs care să îți aducă beneficii pe termen apropiat. Ai grijă la riscurile inutile în investiții, chiar dacă entuziasmul este mare.

Dragoste: Dacă ești într-o relație, energia acestei săptămâni aduce mai multă deschidere și dorință de a experimenta împreună lucruri noi. Dacă ești singur, Venus și Jupiter pot aduce o persoană interesantă dintr-un alt mediu cultural sau geografic. Comunicarea sinceră și schimbul de idei vor fi cheia unei atracții puternice.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

astre dragoste cariera bani zodiac zodii dragoste zodii iubire zodii noroc compatibilitate zodii zodiac dragoste
Înapoi la Homepage
Ce s-a putut întâmpla între Ilie Năstase şi soţia lui, Ioana, după ce aceasta a depus actele pentru divorţ!
Ce s-a putut întâmpla între Ilie Năstase şi soţia lui, Ioana, după ce aceasta a depus actele pentru divorţ!
Țara care trebuie evacuată din cauza încălzirii globale. În ce țară se vor muta localnicii
Țara care trebuie evacuată din cauza încălzirii globale. În ce țară se vor muta localnicii
Ea este femeia care a fost plătită timp de 20 de ani ca să nu facă nimic. Părea job-ul perfect, însă pentru ea s-a transformat într-o adevărată frustrare
Ea este femeia care a fost plătită timp de 20 de ani ca să nu facă nimic. Părea job-ul perfect, însă pentru ea s-a transformat într-o adevărată frustrare
Comentarii


Întrebarea zilei
În ultimul an, ți-a fost greu să-ți cumperi lucruri de bază?
Observator » Horoscop » Horoscop săptămânal Săgetător 11-15 august 2025