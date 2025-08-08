Antena Meniu Search
Horoscop săptămânal Scorpion 11-15 august 2025

Horoscop săptămânal Scorpion 11-15 august 2025. Mercur își reia mersul direct, Venus și Jupiter deschid uși spre recunoaștere profesională, iar veștile bune pe plan financiar nu întârzie să apară

de Redactia Observator

la 08.08.2025 , 22:53
Horoscop săptămânal Scorpion 11-15 august 2025

Mercur își reia mersul direct în zona studiilor, călătoriilor și a planurilor de extindere personală, ceea ce îți aduce claritate în privința unor demersuri pe care le-ai tot amânat. Venus în conjuncție cu Jupiter îți activează zona carierei și a imaginii publice, aducând ocazii de afirmare sau recunoaștere a meritelor tale. 

Marte, în sextil cu Mercur, îți oferă energie și determinare să finalizezi un proiect sau să te implici într-o inițiativă care te poate aduce în centrul atenției.

Bani: Sunt posibile vești bune legate de o sursă de venit suplimentar, poate dintr-o colaborare pe termen scurt sau un contract avantajos. Este o perioadă în care poți discuta cu succes despre salariu sau despre condiții financiare mai bune. Ai grijă la cheltuielile legate de imagine sau statut, pentru că tentația de a investi mai mult decât este necesar poate fi mare.

Dragoste: Dacă ești într-o relație, susținerea reciprocă este esențială și poate fi întărită prin planuri de viitor făcute împreună. Dacă ești singur, Venus și Jupiter pot aduce o întâlnire semnificativă prin intermediul profesiei sau al unui eveniment oficial. Ai ocazia să cunoști pe cineva care îți împărtășește ambițiile și viziunea.

