Horoscop săptămânal Scorpion 11-15 august 2025. Mercur își reia mersul direct, Venus și Jupiter deschid uși spre recunoaștere profesională, iar veștile bune pe plan financiar nu întârzie să apară

Mercur își reia mersul direct în zona studiilor, călătoriilor și a planurilor de extindere personală, ceea ce îți aduce claritate în privința unor demersuri pe care le-ai tot amânat. Venus în conjuncție cu Jupiter îți activează zona carierei și a imaginii publice, aducând ocazii de afirmare sau recunoaștere a meritelor tale.

Marte, în sextil cu Mercur, îți oferă energie și determinare să finalizezi un proiect sau să te implici într-o inițiativă care te poate aduce în centrul atenției.

Bani: Sunt posibile vești bune legate de o sursă de venit suplimentar, poate dintr-o colaborare pe termen scurt sau un contract avantajos. Este o perioadă în care poți discuta cu succes despre salariu sau despre condiții financiare mai bune. Ai grijă la cheltuielile legate de imagine sau statut, pentru că tentația de a investi mai mult decât este necesar poate fi mare.

Dragoste: Dacă ești într-o relație, susținerea reciprocă este esențială și poate fi întărită prin planuri de viitor făcute împreună. Dacă ești singur, Venus și Jupiter pot aduce o întâlnire semnificativă prin intermediul profesiei sau al unui eveniment oficial. Ai ocazia să cunoști pe cineva care îți împărtășește ambițiile și viziunea.

