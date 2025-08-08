Horoscop săptămânal Vărsător 11-15 august 2025. Vărsătorii intră într-o perioadă favorabilă pentru parteneriate, proiecte comune și îmbunătățirea stilului de viață. Mercur, revenit la mers direct, aduce claritate în relații și colaborări, iar conjuncția Venus-Jupiter promite un mediu de lucru mai plăcut și oportunități de creștere profesională și financiară.

Mercur își reia mersul direct în zona parteneriatelor, aducând soluții la neînțelegeri și clarificând planuri comune. Venus în conjuncție cu Jupiter îți luminează sectorul muncii și al sănătății, ceea ce poate aduce îmbunătățiri în stilul de viață sau un mediu de lucru mai plăcut. Marte, în sextil cu Mercur, favorizează inițiativele comune și îți oferă energia de a colabora eficient.

Bani: Pot apărea oportunități financiare prin colaborări sau contracte noi. Este un moment favorabil pentru a negocia condiții mai bune la locul de muncă sau pentru a te implica într-un proiect partajat care aduce beneficii reciproce. Atenție la cheltuielile legate de sănătate sau îmbunătățiri personale.

Dragoste: Dacă ești într-o relație, comunicarea devine mai clară și mai deschisă, ceea ce ajută la rezolvarea conflictelor. Dacă ești singur, poți întâlni o persoană interesantă prin activități legate de muncă sau prin intermediul unei cunoștințe comune.

