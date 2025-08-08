Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Horoscop săptămânal Fecioară 11-15 august

Horoscop săptămânal Fecioară 11-15 august. Nativii în zodia Fecioară au şanse să primească propuneri de colaborare care vin din direcţii neaşteptate. Relaţiile trec printr-o perioadă dinamică, unde socializarea este unul dintre cele mai importante aspecte. 

de Redactia Observator

la 08.08.2025 , 22:52
Horoscop săptămânal Fecioară 11-15 august Horoscop săptămânal Fecioară 11-15 august - Shutterstock

Mercur, guvernatorul tău, își reia mersul direct, clarificând planuri și discuții cu prietenii sau în grupuri de lucru. Venus și Jupiter favorizează zona relațiilor sociale, aducând ocazii de integrare în grupuri vaste sau sprijin din partea unui grup influent. Marte, în aspect armonios cu Mercur, îți dă energie să participi activ și să îți expui ideile cu încredere.

Bani: Sunt șanse mari să primești o propunere de colaborare care vine printr-o cunoștință sau prin intermediul unui prieten. Discuțiile despre bani devin mai clare și poți obține termeni avantajoși. Este un moment bun pentru a investi în educație sau în dezvoltarea abilităților.

Dragoste: Relațiile trec printr-o perioadă mai dinamică, cu mai multe întâlniri și discuții relaxate. Dacă ești singur, participarea la un eveniment social îți poate aduce o conexiune interesantă. În cuplu, susținerea reciprocă în planurile pe termen apropiat întărește legătura.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

astre dragoste cariera bani zodiac zodii dragoste zodii iubire zodii noroc compatibilitate zodii zodiac dragoste
Înapoi la Homepage
Ce s-a putut întâmpla între Ilie Năstase şi soţia lui, Ioana, după ce aceasta a depus actele pentru divorţ!
Ce s-a putut întâmpla între Ilie Năstase şi soţia lui, Ioana, după ce aceasta a depus actele pentru divorţ!
Țara care trebuie evacuată din cauza încălzirii globale. În ce țară se vor muta localnicii
Țara care trebuie evacuată din cauza încălzirii globale. În ce țară se vor muta localnicii
Ea este femeia care a fost plătită timp de 20 de ani ca să nu facă nimic. Părea job-ul perfect, însă pentru ea s-a transformat într-o adevărată frustrare
Ea este femeia care a fost plătită timp de 20 de ani ca să nu facă nimic. Părea job-ul perfect, însă pentru ea s-a transformat într-o adevărată frustrare
Comentarii


Întrebarea zilei
În ultimul an, ți-a fost greu să-ți cumperi lucruri de bază?
Observator » Horoscop » Horoscop săptămânal Fecioară 11-15 august