Horoscop săptămânal Fecioară 11-15 august . Nativii în zodia Fecioară au şanse să primească propuneri de colaborare care vin din direcţii neaşteptate. Relaţiile trec printr-o perioadă dinamică, unde socializarea este unul dintre cele mai importante aspecte.

Mercur, guvernatorul tău, își reia mersul direct, clarificând planuri și discuții cu prietenii sau în grupuri de lucru. Venus și Jupiter favorizează zona relațiilor sociale, aducând ocazii de integrare în grupuri vaste sau sprijin din partea unui grup influent. Marte, în aspect armonios cu Mercur, îți dă energie să participi activ și să îți expui ideile cu încredere.

Bani: Sunt șanse mari să primești o propunere de colaborare care vine printr-o cunoștință sau prin intermediul unui prieten. Discuțiile despre bani devin mai clare și poți obține termeni avantajoși. Este un moment bun pentru a investi în educație sau în dezvoltarea abilităților.

Dragoste: Relațiile trec printr-o perioadă mai dinamică, cu mai multe întâlniri și discuții relaxate. Dacă ești singur, participarea la un eveniment social îți poate aduce o conexiune interesantă. În cuplu, susținerea reciprocă în planurile pe termen apropiat întărește legătura.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei În ultimul an, ți-a fost greu să-ți cumperi lucruri de bază? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰