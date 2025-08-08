Horoscop săptămânal Gemeni 11-15 august. Marte, care activează în aspect armonios cu Mercur, îţi dă determinarea să acţionezi rapid pentru a valorifica noile oportunităţi. Săptămâna aceasta, Jupiter şi Venus îţi pot deschide calea către o nouă relaţie.

Mercur revine la mers direct în zona comunicării, iar asta îți aduce o deblocare vizibilă a fluxului de idei. Venus și Jupiter, în conjuncție în sectorul financiar, îți pot aduce o oportunitate de câștig sau un cadou neașteptat. Marte, activ în zona carierei și în aspect armonios cu Mercur, îți dă determinarea de a acționa rapid pentru a valorifica oportunitățile apărute.

Bani: Ai ocazia să-ți reorganizezi bugetul și să găsești o sursă suplimentară de venit. Este o săptămână bună pentru negocieri salariale sau pentru a-ți promova ideile în fața celor care îți pot sprijini financiar planurile. Posibile câștiguri vin prin proiecte creative sau prin munca de comunicare.

Dragoste: Dacă ești într-o relație, atmosfera este una de susținere reciprocă, mai ales în chestiuni materiale. Dacă ești singur, Venus și Jupiter îți deschid calea către întâlniri care îți stârnesc atât inima, cât și mintea. Este momentul ideal să abordezi direct persoana care îți place, cu un mesaj clar și prietenos.

